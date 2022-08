Működik a paksi csatárgyár: máris itt az új Ádám Martin

Varga Barnabás azonban szinte ismeretlenül igazolt két és fél éve Gyirmótra. Az osztrák másodosztályból. A jó testfelépítésű középcsatár pályafutása teljesen rendhagyó. Szombathelyen nevelkedett 2010-ig, tizenhat éves koráig, akkor aztán Ausztriába igazolt, ahol tíz évet húzott le.

Tíz éven át, 2020-ig felnőtt szinten magyar klubban nem is szerepelt.

Az Eberauban hat évet töltött, majd 2016-ban leigazolta a Mattersburg, ahol az első osztályú csapatban is többször pályára lépett, de nem tudott gyökeret ereszteni, ezért 2019-ben a másodosztályú Lafnitzhoz szerződött, ott figyelt fel rá a Gyirmót, s igazolta le 2020 januárjában.

A gyirmóti két és fél évben 58 meccsen 26 gólt szerzett, ami jól mutat, nem véletlen, hogy Pakson felfigyeltek rá. Egyelőre persze talán helyesebben tesszük, ha úgy fogalmazunk, megkapta az esélyt. Három forduló elteltével korai lenne még bármit is elkiabálni, mindenesetre a bemutatkozása jól sikerült. Rögtön az első meccsén gólt szerzett a Fehérvár ellen, a Honvéd ellen pedig mesterhármasig jutott.

– Az első félidőben sajnos nem úgy játszottunk, ahogy azt előre elterveztük, ez bosszantott is bennünket. Mondhatjuk, belealudtunk a kezdésbe, fejben nem érkeztünk meg a kezdésre. A két tizenegyes egy kicsit megfogta a csapatot, de nem adtuk fel. A szünetben azt az utasítást kaptuk, változtassunk a mentalitásunkon, ez sikerült, jobb játékkal rukkoltunk elő. A második játékrész legelején rögtön szépíthettem is volna, sajnos az még kimaradt, ugyanakkor hajtottunk tovább, és kétszer felálltunk. Ha összességében nézzünk, azt kell mondjuk, igazságos döntetlen született. Jobban örültem volna egy olyan mesterhármasnak, mely végén a három pont is a miénk lesz, de ez most így alakult – nyilatkozta a kispesti mérkőzés után Varga Barnabás a Paks honlapjának.

Két éve Hahn János 22, tavaly Ádám Martin 31 góllal lett gólkirály. Varga Barnabásnak fel van adva a lecke, ha folytatni akarja a paksi hagyományokat.

Egyik edző sem elégedett

A semleges közönség talán jól szórakozott a 3-3-ra végződött meccsen, de mindkét edző úgy látja, a csapata győzelmet szalasztott el.

Tam Courts (Honvéd): Vegyes érzések kavarognak bennem, mert két góllal is vezetett már a csapatom, a szurkolóktól is megkaptunk minden támogatást. Kétgólos előnyünk birtokában azt vártam volna, hogy koncentráltak maradunk, de gyorsan kaptunk két gólt szabadrúgásból, így szinte minden kezdődött elölről, újra össze kellett szednünk magunkat. Nagyszerű találattal ismét vezetést szereztünk, de a végén a Paks tizenegyesből egyenlített, így a három gól ellenére be kellett érnünk egy szerzett ponttal.

Waltner Róbert (Paks): Az első huszonöt perc nagyon vékonyra sikerült, teljesen máshogy futballoztunk, mint aztán tettük azt a második játékrészben. Vas hibázott, de ettől még egy nagyon jó játékos, és ha tanul ebből, csak még jobb lehet. 2-0-ról sosem könnyű felállni, sok csapat össze is roppan, a félidőben arra kértem mindenkit, ne essünk szét, ne engedjük el a találkozót. A szünet után felpörgött a csapat, a cserék ismét segítettek, és egy teljesen más arcunkat mutattuk. A jövőre nézve ezt a fajta kezdést orvosolnunk kell. Inkább kicsit bosszús vagyok, mint elégedett, hiszen ha úgy álltunk volna bele a mérkőzésbe, ahogy kellett volna, a győzelem is meglehetett volna. Nagy sanszunk volt még így is megfordítani a mérkőzést, de a Honvéd harmadik gólja nagyon rosszkor jött számunkra. Nem adtuk fel, az utolsó másodpercig küzdöttünk, átálltunk három védőre, elöl pedig két centerrel próbálkoztunk. Kár, hogy nem tartott még két perccel tovább a meccs, hittem a 3-4-ben. Összességében azonban, miután a hazaiak kétszer is vezettek, nem rossz a döntetlen. Némiképpen bosszant, hogy nem jött össze, hogy vezessük a tabellát, ahhoz nyernünk kellett volna.

NB I, 3. forduló

Péntek Debrecen–Vasas 1-1 (0-1), Nagyerdei Stadion, 5665 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Babunszki (85.), illetve Berecz (20.). Kiállítva: Baráth B. (Debrecen, 30.) Szombat Kecskemét–Mezőkövesd 1-0 (1-0), Kecskeméti Széktói Stadion, 1719 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerző: Katona (13.) Újpest–Zalaegerszeg 1-1 (0-1), Szusza Ferenc Stadion, 3000 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Junior Tallo (94.), illetve Német D. (31.). Kiállítva: Gergényi (ZTE, 45.) Vasárnap Kisvárda–Puskás Akadémia 1-1 (0-1), Kisvárda, 2217 néző, jv.: Pintér Cs. Gólszerző: Mesinovic (87.), illetve Van Nieff (12.) Ferencváros–Mol Fehérvár 4-0 (3-0), Groupama Aréna, 9795 néző, jv.: Gólszerző: Auzqui (14.), Mercier (38.), Traoré (45+2.), Boli (90+2.) Bp. Honvéd–Paks 3-2 (2-0), Bozsik Aréna, 1500 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Lazics (14., 20., mindkettő 11-esből), Kerezsi (73.), illetve Varga B. (54., 58., 95, a harmadik 11-esből). Kiállítva: Plakuscsenko (Bp. Honvéd, 75.)

Borítókép: Varga Barnabás összpontosít a Honvéd elleni meccsen (Fotó: Paksi FC)