Szereti, de nem fanatikusan

– A nélkül, hogy elmerülnénk a részletekben, egyetlen kérdést engedjen meg. Lát-e még reményt arra, hogy Rapport Richárd szerepeljen a magyar csapatban?

– Nem látom reménytelennek a helyzetet. Ricsi 2017 óta nem szerepelt a magyar válogatottban, az idei döntése tehát nem előzmények nélküli. Ám a válogatott mostani eredményére valószínűleg ő is felkapta a fejét. Az olimpiai éremszerzés, azt gondolom, őt is motiválja, ugyanerre a román csapattal nem hiszem, hogy valaha is lenne esélye.

Amennyiben azt tapasztalná, hogy a magyar sakkozást ismét a hagyományaihoz méltó támogató környezet veszi körül, szerintem elgondolkozna a zászlóváltáson.

– S van-e remény arra, hogy a magyar sakkozás ismét a régi fényében tündököljön.

– Arra, hogy folyamatosan érmet szerezzünk a nagy világversenyeken és egyszerre többi világbajnok-jelölt versenyzőnk legyen, csekély. Utóbbira jelenleg csupán Rapport Richárd jelent potenciális esélyt. Az is tény, hogy az ifjúsági korosztályban most nem mutatkozik igazán nagy formátumú játékos. Ám a magyar sakkozás még mindig népszerű, hatalmas a hagyománya és még ma is jelentős a tömegbázisa. Tehetségek mindig felbukkannak, elég a csupán tizenöt éves Gaál Zsókára gondolni, aki már most, Chennaiban meghatározó embere volt a női válogatottnak. Megfelelő, tudatos szakmai munkával kiaknázható a magyar sakkozásban rejlő erő.

– Ebben a munkában milyen feladat juthat önnek?

– Elkötelezett vagyok a magyar sakkozás fejlesztése mellett, a felnőtt válogatott pedig azon belül is szívügyem. Mégis muszáj óvatosan fogalmaznom. A reményeim dacára még képlékeny, milyen feltételekre építhet a magyar sakk a következő években, felelősséggel csak ennek ismeretében beszélhetnék arról, mivel tudok a munkához hozzájárulni. Mindenesetre bizakodó vagyok és készen állok a feladatra.

Borítókép: sikeres beugró, nyolcadik helyhez segítette a magyar férficsaptot (Fotó: FIDE)