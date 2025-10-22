Október végéig kevesebb kerozin érkezik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre

Az ellátási láncban jelentkező fennakadások miatt átmenetileg kevesebb kerozin érkezik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre - közölte a repülőteret üzemeltető Budapest Airport szerdán.

Fotó: Andocs / Shutterstock

Azt írták: annak érdekében, hogy a kerozinkészlet ne csökkenjen az operatív minimum alá, az üzemanyag-kiszolgálók arra kérték a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket, vagyis Budapesten csak minimális mennyiségű, a kiinduló repülőtereken pedig több üzemanyagot vegyenek fel, amíg a készletek helyre nem állnak.

A jelenlegi intézkedés október végéig áll fenn

- tették hozzá.

A közleményben hangsúlyozták: a repülőtér jelenleg fennakadás nélkül üzemel. Járatkésés vagy törlés nincs. A Budapest Airport mindent megtesz azért, hogy az utasforgalom zavartalan maradjon.