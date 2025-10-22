Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérkerozinkészletüzemanyag

Október végéig kevesebb kerozin érkezik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre

A reptér jelenleg fennakadás nélkül üzemel, járatkésés vagy törlés nincs.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 22:40
Illusztráció Fotó: samatotoh Forrás: Shutterstock
Az ellátási láncban jelentkező fennakadások miatt átmenetileg kevesebb kerozin érkezik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre - közölte a repülőteret üzemeltető Budapest Airport szerdán.

Budapest, Hungary - MAY 31, 2019.:Departure hall of International Franz Liszt Airport , Ferihegy, (BUD) .Travellers waiting to boarding their flights.Interior with cafe, gates and duty free shops.
Fotó: Andocs / Shutterstock

Azt írták: annak érdekében, hogy a kerozinkészlet ne csökkenjen az operatív minimum alá, az üzemanyag-kiszolgálók arra kérték a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket, vagyis Budapesten csak minimális mennyiségű, a kiinduló repülőtereken pedig több üzemanyagot vegyenek fel, amíg a készletek helyre nem állnak.

A jelenlegi intézkedés október végéig áll fenn 

- tették hozzá.

A közleményben hangsúlyozták: a repülőtér jelenleg fennakadás nélkül üzemel. Járatkésés vagy törlés nincs. A Budapest Airport mindent megtesz azért, hogy az utasforgalom zavartalan maradjon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


