Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalát

Egy kamion okozta a bajt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 21:48
Illusztráció Fotó: AntonSAN Forrás: Shutterstock
Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalát Balástya közelében szerda este – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Highway driving truck overtaking each other very slowly with low speed difference, taking annoyingly long time blocking the road for cars, forming a queue
Fotó: Desintegrator / Shutterstock

Egy kamion átszakította a szalagkorlátot az M5-ös autópálya 141-es kilométerénél, Balástya térségében. A baleset helyszínén egy személyautó a sérült szalagkorlátnak ütközött.

A műszaki mentést a kisteleki és a szegedi hivatásos, valamint a kisteleki önkéntes tűzoltók végzik. 

A helyszínre érkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

A mentés idejére az autópálya Röszke felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, Budapest felé egy sávon halad a forgalom.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock) 


