Váratlan ismerős jelent meg Orbán Viktor videójában

Minden készen áll a holnapi ünnepi beszédre – derül ki Orbán Viktor legfrissebb videójából, amit közösségi oldalára töltött fel.
A videóban Curtis, a népszerű rapper sétál el a színpad előtt, majd vállat vonva elárulta, hogy csak arra járt.
A többi pedig kiderül holnap.
Ahogy lapunk már beszámolt róla , október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor kezdődik Budapesten, az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre,
ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.