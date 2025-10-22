CurtisKossuth térOrbán Viktor

Váratlan ismerős jelent meg Orbán Viktor videójában

Váratlan ismerős bukkant fel a holnapra előkészített ünnepi színpad előtt – derül ki a miniszterelnök közösségi oldalára feltett videójából.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 20:54
Orbán Viktor Fotó: Markovics Gábor/Ripost
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden készen áll a holnapi ünnepi beszédre – derül ki Orbán Viktor legfrissebb videójából, amit közösségi oldalára töltött fel.

Sukoró, 2021. augusztus 15. Curtis (Széki Attila) énekel a Majka & Curtis zenekar koncertjén az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT) Sukorón 2021. augusztus 14-én. MTI/Vasvári Tamás
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A videóban Curtis, a népszerű rapper sétál el a színpad előtt, majd vállat vonva elárulta, hogy csak arra járt. 

A többi pedig kiderül holnap.

Ahogy lapunk már beszámolt róla , október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor kezdődik Budapesten, az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, 

ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Ripost) 


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMajka

Van ehhez egy dalocska!

Bayer Zsolt avatarja

Majka énekli: „pénz, pénz, pénzecske!”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu