A hajrában is beszállt a kapitány, így győzött a csapat

Ráadásul közvetlenül a verseny előtt Gledura Benjámin megfertőződött koronavírussal, akinek a helyére Ács Péter szövetségi kapitány ugrott be. A kelleténél jobban ne rökönyödjünk meg ezen a húzáson, hiszen Ács Péter maga is nagymester, mi több, szintén olimpiai ezüstérmes. Játékosként egyetlenegyszer, 2002-ben Bledben szerepelt a sakkolimpián, amikor férfiválogatottunk szintén második lett. Ács Péter emellett junior világbajnoki ezüstérmet is szerzett, idővel – nyilván belátva, hogy a legjobb sakkozók közé nem kerülhet – a civil életben kamatoztatta szellemi képességeit. Nemzetközi kapcsolatok, illetve pénzügyi, gazdasági területen szerzett diplomát, továbbá felsőfokú nyelvvizsgát angolból, németből és franciából.

Szerencsére a sakknak teljesen nem fordított hátat, inkább áldozat és szolgálat, hogy a magyar sakkozás nehéz helyzetében elvállalta a kapitányi teendőket. S beugróként, játékosként is jól teljesített, az utolsó fordulóban az ő győzelme is kellett a csapat sikeréhez, összességében hat partiból négy pontot szerzett.

Bánusz Tamás volt a csapat húzóembere 8 ponttal (10 partiból), Erdős Viktor (7/11) és Berkes Ferenc (7/10) is megállta a helyét, Kántor Gergelynek (2,5/7) sajnos gyengébben ment.

A még jobb szereplés lehetősége a nyolcadik fordulóban úszott el, amikor a mieink 3-1-re kikaptak Hollandiától, ezt leszámítva végig egyenletesen jól teljesítettek. Ács Péter előzetesen nagyon bátor célkitűzésként az első hatba kerülést jelölte meg várakozásként, de a nyolcadik hellyel sem lehet elégedetlen.

Az eredmény másfelől azt is sugallja, hogy a hivatalosan még aktív Lékó Péterrel, valamint a Romániába tartó Rapport Richárddal, továbbá esetleg Almási Zoltánnal kiegészülve a magyar válogatott még mindig esélyes lehet az éremszerzésre. Ne feledjük, 2024-ben Magyarország rendezi a sakkolimpiát, úgyhogy ennek érdekében nem csupán szükséges, egyenesen kötelező mindent követ megmozgatni.

Papp Gábor, a nők kapitánya még Ács Péternél is bátrabban, az éremszerzés reményében vágott neki a tornának, ettől azonban messze voltak hölgyeink, a végül elért tizenegyedik hely nagyjából megfelel az előzetes erőviszonyoknak.

Hoang Thanh Trang ugyan nem játszott annyira kiválóan, mint általában, ám egyszer sem kapott ki, tíz partiból 6,5 ponttal így is húzóember volt az első táblán. Mögötte Gara Tíciának (5/10) ezúttal nem ment a játék, Vajda Szidónia (5/8) és Terbe Julianna (4/6) durván az elvárást teljesítette.

A csupán 15 éves Gaál Zsóka (8/10) ismét bizonyította, hogy ő a magyar sakkozás jelenlegi talán legnagyobb ígérete.

Hölgyeinknek a higgadt felkészülés biztosítása jelenthet a legtöbbet a reményteli jó hazai szerepléshez két év múlva.

A férfiaknál komoly meglepetésre Üzbegisztán győzött, Örményország a második, megelőzve India második és első csapatát, a toronymagas favorit Egyesült Államok csak ötödik lett.

A hölgyeknél nagyjából a papírformának felel meg, hogy Ukrajna nyert Grúzia és India előtt.

Sakkolimpia, a végeredmény Férfiak: 1. Üzbegisztán 19 csapatpont, 2. Örményország 19 (382.5), 3. India II 18, … 8. Magyarország. Nők: 1. Ukrajna 18 csapatpont, 2. Grúzia 18 (392), 3. India I 17 (396.5), ... 11. Magyarország (Hoang Thanh Trang, Gara Tícia, Vajda Szidónia, Gaál Zsóka, Terbe Julianna) 16 (340.5).

Borítókép: Gaál Zsóka a magyar sakkozás ígérete (Forrás: Facebook/Gaál Zsóka)