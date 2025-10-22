Magyar Péter most épp árulókat keres a Tisza Pártban

Mint ahogyan azt lapunk is megírta, Magyar Péter úgy véli, áruló fészkelte be magát közéjük.

Magyar Péter árulót keres (Forrás: Mediaworks/ Markovics Gábor )

A hírre Szentkirályi Alexandra is reagált:

Aki keres, az talál. Különösen igaz ez egy ilyen társaságban. Nem lesz nehéz dolga egy olyan pártban, amely árulásban született – Magyar Péter árulásában

– írta posztjában Szentkirályi Alexandra.

A kormánypárti politikus kiemelte: ez alatt nem a Fideszt érti, mert „a mi közösségünknek Magyar Péter sosem volt olyan tagja, aki valódi árulást tudott volna elkövetni”.



Magyar Péter bűne ennél súlyosabb: ő a saját családját árulta el.



– tette egyértelművé Szentkirályi, aki szerint az árulás „nem egy helyzetre adott rossz válasz, hanem alkat, testtartás és jellem kérdése”.



A frakcióvezető rámutatott: az áruló egy embertípus.

„Aki pedig a legsúlyosabb árulást el tudja követni a saját érvényesülése érdekében, az előtt már nincs morális akadály. Aki túl tud lépni, és meg tudja magyarázni, miért árulta el a legbelsőbb bizalmi körét – a családját –, az előtt elmosódnak a határok, és mindig, minden helyzetben meg fogja tudni magyarázni, hogy az aktuális árulása miért és milyen céllal történt.

A következtetés pedig mindig ugyanaz lesz: valójában nem ő az áruló, hanem őt árulták el”.

– szögezte le a frakcióvezető.

Annak kapcsán, hogy Magyar Péter árulót keres a Tisza Pártban, Szentkirályi megjósolta: biztos, hogy van, biztos, hogy lesz.



„Nem azért, mert valakit oda beépítenek, hanem mert ez törvényszerű: árulóval árulók ülnek egy asztalhoz, mert ez jellem kérdése – és a hasonló a hasonlót vonzza.

Péter, ne keresd az árulót.

Ott vannak körülötted – csak nézz körbe.



– hívta fel a Tisza-vezér figyelmét a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, aki szerint ezt a „játszmát” éppen Magyar Péter hozta létre és a jutalma is az lesz, ami az árulóknak jár.

Ez az igazi Árulók reality – de ez tényleg valóság, és tényleg egy show. Csakhogy minden évadnak egyszer vége van.

És közeleg a kiszavazó show. Még 172 nap

– zárta posztját Szentkirályi Alexandra.