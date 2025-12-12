Öt mérgező ruhaalapanyag, ami káros az egészségre

Meleg pulóverek vagy könnyű ruhák, kényelmes sportleggings vagy alakformáló alsónemű - meglepően sok ruhanemű készül szintetikus anyagból. Olcsón előállíthatóak, jól néznek ki, kényelmesek és nem gyűrődnek, de veszélyesek lehetnek az egészségünkre. A kellemetlen szagoktól kezdve a bőrproblémákon, a kiütéseken, a hányingeren át számos gondot okozhatnak a szintetikus anyagokban található vegyszerek – írja a brightside.me.



1. Poliészter



A poliészter az egyik legnépszerűbb és leggyakrabban használt szintetikus szövet a ruhagyártást tekintve. Annak ellenére, hogy ez az anyag olyan természetes összetevők keverékével is előállítható, mint például a pamut, az egészségünkre gyakorolt hatása mégis káros lehet. A poliészter viselése közben a bőr nehezen lélegzik, márpedig az emelkedő testhőmérséklet elősegíti a szövetben lévő vegyszerek felszabadulását, amelyek könnyedén felszívódnak a bőrbe. Ez számos problémát okozhat, például kiütéseket, viszketést, bőrpírt, ekcémát és gyulladásokat, ezért jobb, ha nem poliészterből készült ruhákat és ágyneműket választunk.



2. Viszkóz



A műselyem egy olyan rost, amit kémiai eljárással cellulózból állítanak elő. Ennek az anyagnak nemcsak a gyártása veszélyes, de a viselése is egészségtelen lehet. Hányingert, fejfájást, mellkasi fájdalmat, álmatlanságot és izomfájdalmat okozhatnak a bennük lévő anyagok, amik a bőrünkön keresztül felszívónak.



3. Nejlon



Zoknik, fehérneműk, alsóneműk, harisnyák és számos ruhadarab készül nejlonból. Tartós és nem túl drága az előállítása, ezért népszerű. De sajnos a nejlonból készült ruhák nem szívják fel az izzadságot a bőrről és ez kellemetlen szagokat, bőrfertőzéseket okozhat. Gyártása során az anyagot különböző vegyszerekkel fehérítik vagy festik, ezért a viselése bőrirritációt okozhat az arra érzékenyeknél.



4. Akril



Az akril szövetek akrilnitrilből készülnek, ami a bőrben való felszívódással olyan egészségügyi problémákat okozhat mint a fejfájás, a hányinger, a szédülés, a légzési nehézség, valamint a végtaggyengeség is. Ezeken kívül több kutatás foglalkozik az akril esetleges rákkeltő hatásával is. Bár nagyon olcsón előállítható és könnyen kezelhető alapanyag, mégis tanácsos kerülni a viselését.