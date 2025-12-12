anyagszintetikus anyagruhakárosnappali

Öt mérgező ruhaalapanyag, ami káros az egészségre

Meleg pulóverek vagy könnyű ruhák, kényelmes sportleggings vagy alakformáló alsónemű - meglepően sok ruhanemű készül szintetikus anyagból. Az egyik legegészségesebb alapanyag a pamut, ami légáteresztő, elnyeli a bőr nedvességét, nyáron véd a hőtől, télen pedig a hidegtől, hipoallergén és tartós. Nézzük, melyik textileket kerüljük egészségünk és kényelmünk érdekében!

Takács Eszter
2025. 12. 12. 5:30
Illusztráció Fotó: Pexels
Meleg pulóverek vagy könnyű ruhák, kényelmes sportleggings vagy alakformáló alsónemű - meglepően sok ruhanemű készül szintetikus anyagból. Olcsón előállíthatóak, jól néznek ki, kényelmesek és nem gyűrődnek, de veszélyesek lehetnek az egészségünkre. A kellemetlen szagoktól kezdve a bőrproblémákon, a kiütéseken, a hányingeren át számos gondot okozhatnak a szintetikus anyagokban található vegyszerek – írja a brightside.me.


1. Poliészter


A poliészter az egyik legnépszerűbb és leggyakrabban használt szintetikus szövet a ruhagyártást tekintve. Annak ellenére, hogy ez az anyag olyan természetes összetevők keverékével is előállítható, mint például a pamut, az egészségünkre gyakorolt hatása mégis káros lehet. A poliészter viselése közben a bőr nehezen lélegzik, márpedig az emelkedő testhőmérséklet elősegíti a szövetben lévő vegyszerek felszabadulását, amelyek könnyedén felszívódnak a bőrbe. Ez számos problémát okozhat, például kiütéseket, viszketést, bőrpírt, ekcémát és gyulladásokat, ezért jobb, ha nem poliészterből készült ruhákat és ágyneműket választunk.


2. Viszkóz


A műselyem egy olyan rost, amit kémiai eljárással cellulózból állítanak elő. Ennek az anyagnak nemcsak a gyártása veszélyes, de a viselése is egészségtelen lehet. Hányingert, fejfájást, mellkasi fájdalmat, álmatlanságot és izomfájdalmat okozhatnak a bennük lévő anyagok, amik a bőrünkön keresztül felszívónak.


3. Nejlon


Zoknik, fehérneműk, alsóneműk, harisnyák és számos ruhadarab készül nejlonból. Tartós és nem túl drága az előállítása, ezért népszerű. De sajnos a nejlonból készült ruhák nem szívják fel az izzadságot a bőrről és ez kellemetlen szagokat, bőrfertőzéseket okozhat. Gyártása során az anyagot különböző vegyszerekkel fehérítik vagy festik, ezért a viselése bőrirritációt okozhat az arra érzékenyeknél.


4. Akril


Az akril szövetek akrilnitrilből készülnek, ami a bőrben való felszívódással olyan egészségügyi problémákat okozhat mint a fejfájás, a hányinger, a szédülés, a légzési nehézség, valamint a végtaggyengeség is. Ezeken kívül több kutatás foglalkozik az akril esetleges rákkeltő hatásával is. Bár nagyon olcsón előállítható és könnyen kezelhető alapanyag, mégis tanácsos kerülni a viselését.


5. Spandex/Lycra/Elasztán


Az ilyen típusú anyagok rendkívül rugalmasak, és szűk, testhez álló, de rugalmas ruhadarabokat készítenek belőlük , például sportmelltartókat, leggingseket, pólókat, alakformáló alsóneműket, harisnyákat, bikiniket stb. Más szintetikus anyagokhoz hasonlóan ezek is káros vegyi anyagokból, például poliuretánból készülnek, ami szintén káros lehet az egészségre. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés bőrirritációt, dermatitiszt okozhat.


Milyen textil a legjobb bőrünknek?


Az egyik legegészségesebb alapanyag a pamut, ami légáteresztő, elnyeli a bőr nedvességét, nyáron véd a hőtől, télen pedig a hidegtől, hipoallergén és tartós. Szuper viselet a gyapjú, a bambusz és a lenvászon, ezeken kívül - bár lényegesen drágább -, de szintén természetes és kellemes alapanyag a kasmír és a selyem is.

 

