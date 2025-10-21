Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Magyar PéterKocsis MátéTisza PártHarcosok órája

Magyar Péter árulót keres a bizalmasai között

Magyar Péter árulót keres a Tisza Párt elnökségében – emlékeztetett a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté a pártelnöknek azt üzente: „Vidám tanácskozást kívánunk!”

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 12:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Jó lehet a hangulat a Tiszánál! A kétszínű méregzsák tegnap nagy nyilvánosság előtt bejelentette, hogy gyanakszik valakire a 12 tanácsadója közül – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Most meg ott ülnek, méregetik egymást, hogy ki lehet az áruló” – jegyezte meg Kocsis Máté, aki vidám tanácskozást kívánt a Tisza Párt vezetőjének.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Kocsis Máté a Harcosok órája című műsor kedd reggeli adásában is megemlítette: a Tisza Párt elnöke árulót keres pártjában.

Felfoghatatlanul rossz hangulat lehet annál az asztalnál, ahol tizenketten ültek, és Magyar Péter árulót keres köztük

– mondta, hozzátéve: Magyar Pétert a saját személyisége fogja megakadályozni abban, hogy sikeres legyen.

„Kétszínű ember. Ha azt mondja, neki az ország fontos, tudni kell, hogy neki saját maga a fontos. Ha szeretetországról beszél, tudni kell, neki a gyűlölködés a fontos. A kétszínűség prototípusa” – mutatott rá a frakcióvezető.

Borítókép: Magyar Péter tanácskozik (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu