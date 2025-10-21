Magyar Péter árulót keres a bizalmasai között

„Jó lehet a hangulat a Tiszánál! A kétszínű méregzsák tegnap nagy nyilvánosság előtt bejelentette, hogy gyanakszik valakire a 12 tanácsadója közül – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Most meg ott ülnek, méregetik egymást, hogy ki lehet az áruló” – jegyezte meg Kocsis Máté, aki vidám tanácskozást kívánt a Tisza Párt vezetőjének.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Kocsis Máté a Harcosok órája című műsor kedd reggeli adásában is megemlítette: a Tisza Párt elnöke árulót keres pártjában.

Felfoghatatlanul rossz hangulat lehet annál az asztalnál, ahol tizenketten ültek, és Magyar Péter árulót keres köztük

– mondta, hozzátéve: Magyar Pétert a saját személyisége fogja megakadályozni abban, hogy sikeres legyen.

„Kétszínű ember. Ha azt mondja, neki az ország fontos, tudni kell, hogy neki saját maga a fontos. Ha szeretetországról beszél, tudni kell, neki a gyűlölködés a fontos. A kétszínűség prototípusa” – mutatott rá a frakcióvezető.