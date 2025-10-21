A Fidesz mögött a legszélesebb társadalmi bázis, Magyar Pétert csak a politikailag zöldfülűek támogatják

A Fidesz–KDNP továbbra is a magyar társadalom legszélesebb bázisára támaszkodik, különösen a 40 év feletti korosztályokban, ahol a többség egyértelműen mögöttük áll. Támogatottságuk főként a tapasztaltabb, több kormányzati ciklust megélt választók körében erős, míg a Tisza Párt elsősorban a fiatalabb szavazókat tudta megszólítani – közölte október eleji felmérése alapján a Magyar Társadalomkutató.

Fotó: Magyar Társadalomkutató

A reprezentatív felmérés szerint a kormánypártok jelenleg 47 százalékon állnak, amely nyolc százalékponttal nagyobb tábort jelez, mint a Tisza Párt 39 százalékos eredménye. Az adatok mélyebb elemzése rávilágít, hogy a pártválasztásnál komoly generációs különbségek figyelhetők meg: mást preferálnak a fiatalok, mint a középkorúak és az idősebbek.

A 18–39 éves korosztályban a Tisza Párt 58 százalékos támogatottságot ér el,

ami arra utal, hogy főként a fiatalabb, politikai tapasztalatokkal kevésbé rendelkező szavazók körében népszerű.

A Fidesz–KDNP ebben a csoportban 29 százalékkal stabil második helyen áll, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt hat, a Mi Hazánk Mozgalom öt százalékos eredményt ért el. A Demokratikus Koalíció ebben a csoportban gyakorlatilag nem mérhető. Egyéb pártokra a korosztály három százaléka szavazna.

A 40–59 éves korosztályban már megfordul a tendencia: a Fidesz–KDNP 47 százalékos támogatottságával 10 százalékponttal vezet a Tiszával szemben, amelyet a szavazók 37 százaléka támogat. A Mi Hazánk Mozgalom kilenc, a Kutyapárt öt százalékon áll, míg a Demokratikus Koalíció és az egyéb pártok egyaránt két-két százalékot érnek el a vizsgált csoportban.

A 60 év felettiek körében a legnagyobb a kormánypártok fölénye: a Fidesz–KDNP támogatottsága 64 százalék, több mint kétszerese a Tisza Párt 27 százalékos eredményének. A Demokratikus Koalíció ebben a korosztályban éri el először az ötszázalékos bejutási küszöböt, míg a Mi Hazánk 4, a Kutyapárt és az egyéb pártok egy-egy százalékon állnak. Fontos, hogy az adatfelvétel még a 14. havi nyugdíj bejelentése előtt készült, ami várhatóan tovább erősítheti a kormánypártok idős bázisát.