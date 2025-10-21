Fidesz – KDNPTisza Pártközvélemény-kutatás

A Fidesz mögött a legszélesebb társadalmi bázis, Magyar Pétert csak a politikailag zöldfülűek támogatják

Kiderült, hogy Magyar Péterék elsősorban a politikailag tapasztalatlanabbakat tudják megszólítani.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 10:52
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fidesz–KDNP továbbra is a magyar társadalom legszélesebb bázisára támaszkodik, különösen a 40 év feletti korosztályokban, ahol a többség egyértelműen mögöttük áll. Támogatottságuk főként a tapasztaltabb, több kormányzati ciklust megélt választók körében erős, míg a Tisza Párt elsősorban a fiatalabb szavazókat tudta megszólítani – közölte október eleji felmérése alapján a Magyar Társadalomkutató.

Fotó: Magyar Társadalomkutató

A reprezentatív felmérés szerint a kormánypártok jelenleg 47 százalékon állnak, amely nyolc százalékponttal nagyobb tábort jelez, mint a Tisza Párt 39 százalékos eredménye. Az adatok mélyebb elemzése rávilágít, hogy a pártválasztásnál komoly generációs különbségek figyelhetők meg: mást preferálnak a fiatalok, mint a középkorúak és az idősebbek.

A 18–39 éves korosztályban a Tisza Párt 58 százalékos támogatottságot ér el, 

ami arra utal, hogy főként a fiatalabb, politikai tapasztalatokkal kevésbé rendelkező szavazók körében népszerű.

A Fidesz–KDNP ebben a csoportban 29 százalékkal stabil második helyen áll, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt hat, a Mi Hazánk Mozgalom öt százalékos eredményt ért el. A Demokratikus Koalíció ebben a csoportban gyakorlatilag nem mérhető. Egyéb pártokra a korosztály három százaléka szavazna.

A 40–59 éves korosztályban már megfordul a tendencia: a Fidesz–KDNP 47 százalékos támogatottságával 10 százalékponttal vezet a Tiszával szemben, amelyet a szavazók 37 százaléka támogat. A Mi Hazánk Mozgalom kilenc, a Kutyapárt öt százalékon áll, míg a Demokratikus Koalíció és az egyéb pártok egyaránt két-két százalékot érnek el a vizsgált csoportban.

A 60 év felettiek körében a legnagyobb a kormánypártok fölénye: a Fidesz–KDNP támogatottsága 64 százalék, több mint kétszerese a Tisza Párt 27 százalékos eredményének. A Demokratikus Koalíció ebben a korosztályban éri el először az ötszázalékos bejutási küszöböt, míg a Mi Hazánk 4, a Kutyapárt és az egyéb pártok egy-egy százalékon állnak. Fontos, hogy az adatfelvétel még a 14. havi nyugdíj bejelentése előtt készült, ami várhatóan tovább erősítheti a kormánypártok idős bázisát.

Összességében a korcsoport szerinti demográfiai bontás azt mutatja, hogy 

a Tisza Párt elsősorban a fiatal, politikai tapasztalattal kevésbé rendelkező szavazók körében népszerű, míg a Fidesz–KDNP továbbra is stabil fölényben van a 40 év feletti, tapasztaltabb választói rétegekben.

A Demokratikus Koalíció elsősorban az idősebb korosztály szavazataiban reménykedhet, míg a Kétfarkú Kutyapárt ebben a csoportban gyakorlatilag láthatatlan, és inkább a fiatalok támogatását élvezi. A Mi Hazánk Mozgalom minden vizsgált korosztályban megközelíti vagy eléri a parlamenti bejutáshoz szükséges támogatottsági szintet, ami kiegyensúlyozott támogatottságra utal.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Harcosok Klubja edzőtábor (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu