Világelit helyett hetedik hely a kézilabda vb-n, nem gyúlhatnak örömtüzek

Végül pontosan oda érkezett meg a magyar női kézilabda-válogatott, ahová a nemzetközi szakértők várták és jósolták. A hetedik helyre. Ez a helyezés lehetett volna jobb is, miközben a látottak alapján a realitás pontosan az volt, ami Hollandiában történt. A magyar női kézilabda-válogatottnak (még) nincs helye a világelitben.

A női kézilabda-vb-n hetedik helyen végzett magyar válogatott. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A női kézilabda-válogatott 2027-ben hazai pályán játszik a vb-n

2026 decemberében Európa-bajnokságot, két év múlva világbajnokságot rendeznek a sportágban. A 2026-os Eb győztese már kijut a 2028-as olimpiára, nekünk az igazi fokmérő a 2027-es hazai rendezésű vb lesz. Most azonban még a mögöttünk lévő két hetet értékeltük a Rapid Sport adásában.