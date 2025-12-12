magyar válogatottkézilabdanői kézilabda vbrapid sport

Világelit helyett hetedik hely a kézilabda vb-n, nem gyúlhatnak örömtüzek

A női kézilabda-világbajnokságon elért hetedik helyezés után kétféle vélemény látott napvilágot. Vannak azok, akik elégedettek ezzel a helyezéssel, de sokaknak hiányérzetük is lehet. Nem véletlenül. 2024-ben az év csapata lett a magyar női kézilabda-válogatott azok után, hogy bronzérmet nyert az Eb-n. Idén aligha lesznek ott az Év sportolója díjátadáson.

Lantos Gábor
2025. 12. 12. 5:50
Végül pontosan oda érkezett meg a magyar női kézilabda-válogatott, ahová a nemzetközi szakértők várták és jósolták. A hetedik helyre. Ez a helyezés lehetett volna jobb is, miközben a látottak alapján a realitás pontosan az volt, ami Hollandiában történt. A magyar női kézilabda-válogatottnak (még) nincs helye a világelitben.

kézilabda
A női kézilabda-vb-n hetedik helyen végzett magyar válogatott. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A női kézilabda-válogatott 2027-ben hazai pályán játszik a vb-n

2026 decemberében Európa-bajnokságot, két év múlva világbajnokságot rendeznek a sportágban. A 2026-os Eb győztese már kijut a 2028-as olimpiára, nekünk az igazi fokmérő a 2027-es hazai rendezésű vb lesz. Most azonban még a mögöttünk lévő két hetet értékeltük a Rapid Sport adásában.

 

