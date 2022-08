Ki merem mondani: olimpiát kellett volna nyernem

– A négyesbe így is beférhetett volna, nemde?

– Akkor nem az egyes és kettes eredmények alapján állították össze az egységet, hanem a négyeseknek írtak ki válogatót. Igen, én is tudom, Kati néni érdeke így kívánta. Azt mondták, a válogatási elveket nem lehet felrúgni, ezért nem bontották meg az előző években szintén verhetetlen magyar hajót. Aminek az volt a szépséghibája, hogy a válogatási elvekben az is szerepelt, nem lehet indulni egyszerre egyesben és kettesben. Janics Natasára és Kovács Katalinra tekintettel mégis változtattak ezen, s még csak azt sem mondhatjuk, hogy tévesen.

Egyesben is nyert világbajnokságot. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

– A négyes viszont csak második lett a németek mögött. Utólag Fábián­né kimondta, be kellett volna önt tenni a hajóba.

– Erre most mit mondjak? Bizonyára… Ám akkor még nagyon fiatal, csupán huszonkét éves voltam, én is azt éreztem, előttem a jövő, nem viselt meg, hogy lemaradtam az athéni olimpiáról.

– 2006-ban ötszáz méteren egyesben éppen Szegeden lett világbajnok, 2007-ben kettesben és négyesben is indult a vb-n, igaz, „csak” második lett, az olimpia éve aztán megint zűrösen alakult. Rosszul taktikázott Fábiánné csapatának széthullása idején?

– Helyesebben nem taktikáztam, ez volt a gond. Csak azzal törődtem, hogy minél jobban menjek, s abban az évben Kovács Kati mögött vitathatatlanul én voltam a második legjobb egyesben. Akik elmentek, jól tették, talán nekem is ezt kellett volna tennem.

– Az események ismertek. Janics Natasát követve előbb Kovács Katalin, majd az olimpia előtt hat héttel Kozák Danuta és Szabó Gabriella is elhagyta Fábiánnét, így ön hoppon maradt. Nem próbált meg kilincselni, hogy érvényt szerezzen az igazának?

– Mégis kihez? A válogatási elvek betartása mellett maradtam ki a csapatból. Nem tagadom, haragudtam a világra. Más is azt gondolhatta, ennek nem így kellett volna történnie, mert felajánlották, menjek ki tartaléknak Pekingbe. Nem fűlt hozzá a fogam, erre finoman az értésemre juttatták, hogy ha szeretnék további négy évet eltölteni a sportágban, akkor ne durcáskodjak. Így hát kimentem. Versenyezni persze akkor sem tudtam volna, ha mindenki lebetegszik, mert még hivatalos akkreditációs kártyám sem volt.

Amúgy jól elvoltam Pekingben, jártam a versenyekre, de miután hazaértem, válságos hetek következtek. Csak feküdtem a lakásban, semmihez sem volt kedvem és erőm, az is megfordult a fejemben, hogy abbahagyom. Akkor tényleg Dusan segített kikecmeregni a válságból.

– 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben is benne ült a világbajnok négyesben, az olimpiáról azonban 2012-ben is lemaradt. Miért?

– Ezért viszont csak magamat okolhatom. Elcsúszott a formaidőzítésem, egy héttel a válogató után eveztem űridőt, de akkor már késő volt.

A 2010-ben világbajnok női négyes, balról: Janics Natasa, Csipes Tamara, Benedek Dalma, Kovács Katalin. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

– 2013 és 2016 között immár szerb színekben is ért el szép eredményeket, ezúttal kijutott az olimpiára, de Rióban csak hetedik lett. Mit rontott el?

– Semmit. Akkor már túl voltam a csúcson. Az olimpia után megint nehéz hetek következtek. Tudtam, hogy abbahagyom a kajakozást, válófélben voltam, munka után kellett néznem. Egy barátnőm beajánlott egy marketingcéghez, ahol vállalati társadalmi felelősségvállalással foglalkoztam. Nem nekem való munka volt, ráadásul az irodám ablaka a Dunára nézett, a vizet bambultam olykor órákon át. Egyik nap rövid interjút készített velem az Echo TV, mégis, hogyan tovább a sportélet után felütéssel. A végén, persze már műsoron kívül, a riporter megkérdezte, szeretem-e a munkámat. Őszintén feleltem, hogy nem. Erre invitált a tévéhez, hogy próbáljam ki magam. Kipróbáltam. Eleinte kellemetlenül éreztem magam a nálam tíz évvel fiatalabbak között minden tapasztalat nélkül.

Az első önálló interjúmat Kemény Dénessel készítettem, talán az volt a vízválasztó. A beszélgetés előtt elkezdtem neki hebegni-habogni, talán tudja, hogy én is sportoltam, hm, hát, igen, amire ő csak ennyit felelt: hagyd már, tudom, ki vagy.

– S megszerette a média világát?

– Gyakran szembesülök vele, hogy az én sportpályafutásomhoz képest is sokkal személytelenebbé vált. Fiatalon én még megtiszteltetésnek éreztem, hogy kíváncsiak rám, írnak, riportot készítenek rólam.

Ma a sportolók nagy többsége már nyűgként tekint a médiaszereplésre, úgy vannak vele, amit meg akarnak osztani magukról, arra ott van a Facebook meg az Instagram. Ám a munkánknak van körülbelül az az öt százaléka, a nagy pillanatok, ­amiért megéri csinálni.

– Ha nagy ritkán kajak-kenu versenyen forgat, összeszorul a gyomra?

– Dehogy, örömmel megyek!

Azt szoktam olyankor mondani, megyek haza.

– Fölösleges is kérdeznem, hogy milyen a kapcsolata az egykori vetélytársaival?

– Mindenkivel jóban vagyok, én legalábbis őszintén így érzem. Kovács Katival egyenesen napi rendszerességgel találkozunk. A gyerekeink ugyanabba a bölcsődébe járnak, s a legjobb barátok. Nagyon jó látni, hogy Kati is mennyire megváltozott. Teljesen elengedte a sportot, ugyanúgy a családanyaként rá váró feladatok töltik ki az életét, mint az enyémet. Danával is többet beszélek azóta, hogy édesanya lett, mint anno, amikor éveken át összezárva éltünk az edzőtáborokban.

Megőrizte a jó kedélyét. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

– Van-e még valami nagy célja a jövőre nézve?

– Válaszolhatnám azt, hogy szeretnék egyszer kajak-kenut közvetíteni az olimpián, de a család mindennél sokkal fontosabb. Először is szeretném, hogy a bennem fejlődő csöppség egészségesen jöjjön világra, aztán fel kell nevelnem a gyerekeimet. A következő húsz évre ez bőségesen elegendő feladat.

Borítókép: Benedek Dalma a második gyerekét várja (Fotó: Teknős Miklós)