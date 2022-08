Kopasz Bálint édesanyja is vigasztalta a megtört reménységet

– Haladjunk sorjában! Ezer egyesben az előfutamban ugyan majd hét másodperccel lemaradt az egyből döntős szereplést jelentő első helyről, ám akkor még bizakodóan nyilatkozott. Mire alapozva?

– Ennek sem tudom a pontos okát, de az előfutamok, legyen bár világbajnokság, Európa-bajnokság, világkupa, általában nem esnek jól. Most is azt éreztem, hogy az utazás, a rápihenés után kell egy erős pálya, amivel úgymond kiégetem a testem, s akkor majd a középfutam már jól alakul. Talán tudtam volna néhány másodperccel jobb időt evezni, de így is kihajtottam magam, szinte maxpályát mentem.

– A középfutamban harmincöt századdal maradt le a továbbjutást érő harmadik helyről, ami tényleg nüansznyi, sőt négyen szinte egyszerre estek a célba. Hüttner Csaba szövetségi kapitány két körülménnyel magyarázza, hogy lemaradt a döntőről, egyrészt a cseh Martin Fuksa sportszerűtlen versenyzésével, aki a táv egy részében vizezett, másrészt a szembe széllel, ami nem kedvez önnek. Ez valóban magyarázat, vagy csak kifogás?

– Fuksa valóban vizezett, a felvételeken is jól látható. A szabályok szerint a két bójasor között, középen kell haladni, indokolatlanul nem szabad kitérni egyik irányba sem, ha ez mégis megtörténik, akkor azonnal korrigálni kell. Nos, Fuksa ok nélkül lapátolt a brazil olimpiai bajnok Santoshoz közelebb, azaz nem ok nélkül, hanem azért, hogy vizezni tudjon. Nem végig, csupán száz-kétszáz méteren át, de azalatt tudott kicsit pihenni, ami nagy előny a hajrában. Nem haragszom rá, kihasználta a lehetőséget, a versenybíróság határozatlanságát. Hüti (Hüttner Csaba szövetségi kapitány – a szerk.) óvott is, amire azt a választ kapta, mostantól fokozottan figyelnek Fuksára. Köszöntem… De persze magamat is hibáztatom, a kubai srácot igazán elkaphattam volna. Az egyetlen pozitívum, hogy Fuksa a döntőben harmadik lett, pedig a szabálytalansággal együtt kevés volt közöttünk a különbség. A szembe szélről azt mondhatom, tudom, kifogásnak hangzik, hiszen mindenkinek egyformán szembe fúj, de a testalkatom miatt ez engem tényleg jobban hátráltat.

– Azért mert magasabb és vékonyabb a vetélytársainál?

– Igen. Tudom, még jobban meg kell erősödni, dolgozunk is rajta, kondizom rendszeresen, ugyanakkor az eddig sikeres edzéstervvel, aminek az állóképesség-fejlesztés az alapja, nem akarunk szakítani.