Marco Rossi kimondta a zord igazságot: nincs értelme a rájátszásról beszélni

Marco Rossi a közösségi oldalán üzent. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint nem szabad beleélni magunkat abba, hogy elértük a pótselejtezős helyet a világbajnoki selejtezőcsoportunkban. A szakember figyelmeztet, hogy novemberben még meg kell verni Örményországot és Írországot. Marco Rossi arról is írt, mennyire hisz abban, hogy sikerrel jár Magyarország, s a saját szerepéről is üzent a szurkolóknak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 19:52
Marco Rossi szövetségi kapitány reálisan látja a helyzetet Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A magyar labdarúgó-válogatott a szeptemberi egyhez októberben négy pontot tett hozzá, s máris a pótselejtezőt érő második helyre lépett elő a világbajnoki selejtezőcsoportjában. Az örmények elleni kötelező hazai győzelemmel és a bravúros portugáliai pontszerzéssel még persze nem végezte el a teljes munkát Marco Rossi csapata. A szövetségi kapitány is ezt hangsúlyozza.

Marco Rossi mutatja a helyes irányt a magyar válogatottnak. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Én vagyok az, aki a legjobban hisz a rájátszásban, és keményen dolgozunk azon, hogy ezt a célt valóra váltsuk.

Amikor viszont azt mondom, hogy még nincs értelme erről beszélni, az azért van, mert előbb novemberben meg kell vernünk Örményországot és Írországot – két masszív csapatot, amelyek már eddig is mutattak jó dolgokat

– írta bejegyzésében Marco Rossi. 

A képlet egyszerű, de lehet bonyolult is. Ha nyerünk november 13-án Örményországban, és a kijutásuk bebiztosításáért küzdő portugálok legyőzik idegenben az íreket, megvan a második hely. Ellenkező esetben sorsdöntővé válna a november 16-i Magyarország–Írország meccs. A szövetségi kapitány arról írt, mire lesz szükség a sikerhez.

Maximális koncentrációra van szükségünk. Ahogy tudjátok, az én feladatom, hogy a játékosokból kihozzam a maximumot, és mindent megtegyek azért, hogy elérjük a célunkat.

 Mindig a nagyobb képet tartjuk szem előtt, de meccsről meccsre kell haladunk. Összpontosítsunk a célunkra felemelt fejjel!” – fogalmazott Marco Rossi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

