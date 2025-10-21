Marco Rossi kimondta a zord igazságot: nincs értelme a rájátszásról beszélni

A magyar labdarúgó-válogatott a szeptemberi egyhez októberben négy pontot tett hozzá, s máris a pótselejtezőt érő második helyre lépett elő a világbajnoki selejtezőcsoportjában. Az örmények elleni kötelező hazai győzelemmel és a bravúros portugáliai pontszerzéssel még persze nem végezte el a teljes munkát Marco Rossi csapata. A szövetségi kapitány is ezt hangsúlyozza.

Marco Rossi mutatja a helyes irányt a magyar válogatottnak. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„Én vagyok az, aki a legjobban hisz a rájátszásban, és keményen dolgozunk azon, hogy ezt a célt valóra váltsuk.

Amikor viszont azt mondom, hogy még nincs értelme erről beszélni, az azért van, mert előbb novemberben meg kell vernünk Örményországot és Írországot – két masszív csapatot, amelyek már eddig is mutattak jó dolgokat”

– írta bejegyzésében Marco Rossi.

A képlet egyszerű, de lehet bonyolult is. Ha nyerünk november 13-án Örményországban, és a kijutásuk bebiztosításáért küzdő portugálok legyőzik idegenben az íreket, megvan a második hely. Ellenkező esetben sorsdöntővé válna a november 16-i Magyarország–Írország meccs. A szövetségi kapitány arról írt, mire lesz szükség a sikerhez.

„Maximális koncentrációra van szükségünk. Ahogy tudjátok, az én feladatom, hogy a játékosokból kihozzam a maximumot, és mindent megtegyek azért, hogy elérjük a célunkat.

Mindig a nagyobb képet tartjuk szem előtt, de meccsről meccsre kell haladunk. Összpontosítsunk a célunkra felemelt fejjel!” – fogalmazott Marco Rossi.