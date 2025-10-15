vb-selejtezőPortugáliaMagyarországmagyar válogatott

Élje át ismét Szoboszlai gólját – itt a portugálok elleni meccs összefoglalója

A magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában 2-2-es döntetlent játszott Portugália vendégeként. A magyar válogatott remek mérkőzésen érte el a bravúrt – íme, a találkozó összefoglalója!

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 6:05
Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám öröme a meccs után Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar válogatott Szalai Attila fejesével szerzett vezetést, és bár Portugália Cristano Ronaldo duplájával még az első félidőben fordított, az utolsó szó Szoboszlai Dominiké volt, akinek gólja egy pontot ért Lisszabonban.

A magyar válogatott nagyot küzdött Lisszabonban
A magyar válogatott nagyot küzdött Lisszabonban (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség)

A magyar válogatott hátralévő programja

Marco Rossi együttese legközelebb november 13-án Örményországban lép pályára, majd három nappal később hazai közönség előtt, Írország ellen zárja le a selejtezősorozatot. A kvartett második helye világbajnoki pótselejtezőt ér.

A mérkőzés videós összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekKáli-medence

Festő a világ közepén

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Somogyi Győző látó, látomásos festő, a legnagyobbak egyike.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu