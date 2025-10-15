Élje át ismét Szoboszlai gólját – itt a portugálok elleni meccs összefoglalója

A magyar válogatott Szalai Attila fejesével szerzett vezetést, és bár Portugália Cristano Ronaldo duplájával még az első félidőben fordított, az utolsó szó Szoboszlai Dominiké volt, akinek gólja egy pontot ért Lisszabonban.

A magyar válogatott nagyot küzdött Lisszabonban (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség)

A magyar válogatott hátralévő programja

Marco Rossi együttese legközelebb november 13-án Örményországban lép pályára, majd három nappal később hazai közönség előtt, Írország ellen zárja le a selejtezősorozatot. A kvartett második helye világbajnoki pótselejtezőt ér.

A mérkőzés videós összefoglalója: