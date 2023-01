Szinte lehetetlen küldetés vár a Ferencvárosra

A norvégok kulcsjátékosa a tavaly nyáron igazolt orosz Anna Vjahirjeva, az ő játékát nézni minden sportszeretőnek hatalmas élmény, ezúttal nem gyönyörködni kell az átlövő zseniális előkészítéseiben és lövőrepertoárján, hanem meg kellene állítani őt. Illetve nem csak őt: a svéd Jamina Robertset és a korábban Érden is megfordult, az előző BL-szezon Final Four MVP-jének választott Markéta Jerábkovát is. Nem tűnik egyszerű feladatnak.

A Győr itthon kezdi az évet a BL-ben

A másik BL-csapatunkra, a csoportja harmadik helyen Győri Audi ETO-ra sokkal könnyebb feladat vár: az előző szezon döntőse a sorozat újoncát, a norvég Storhamart fogadja az Audi Arénában (tv: 16.00, Sport 1). Mivel a norvégiai odavágó 35-21-es győri sikerrel zárult, jó eséllyel most is kinyílik az olló a két csapat között. Ugyanakkor figyelmeztető jel lehet Ambros Martín csapatának, hogy a Storhamar már képes megizzasztani a nagyokat: legalábbis erre utal, hogy a Rapid Bukarest otthonában csak két góllal kapott ki a skandináv együttes.

Az ETO kapusa, Silje Solberg még csak véletlenül sem becsüli le a honfitársai csapatát. – Rendkívül gyors kézilabdát játszik az ellenfelünk, amely az utolsó pillanatig küzdeni fog, ezt bizonyította már a Bajnokok Ligájában is. Ugyan sok vereséget szenvedett már a szezonban, de szinte alig volt olyan csapat, amely könnyedén tudta volna két vállra fektetni a Storhamart. Mi is megszenvedtünk ellenük az idegenbeli mérkőzésen, csak a szünet után tudtunk nagyobb különbséget kialakítani. Nem számítok könnyű mérkőzésre – mondta a győriek norvég kapusa.

Az edző, Ambros Martín javulást szeretne látni a csapata játékában. – Ez lesz az első meccsünk az új évben, ráadásul a Bajnokok Ligájában kell bizonyítanunk egy fiatal és motivált Storhamar ellen, akik a skandináv stílus tipikus képviselői. Jó mérkőzésre számítok, főleg azért, mert volt egy teljes hetünk a felkészülésni erre a mérkőzésre. Végre tudtunk gyakorolni támadásban és védekezésben is, amikre decemberben nem volt időnk, a sok mérkőzés miatt. Most már több játékosunk van, így az edzéseken és a mérkőzéseken is teljesértékű munkát tudtunk végezni, így javulásra számítok a csapatjátékunkban – nyilatkozta Martín a győri klubhonlapnak.