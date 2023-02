Az intenzíven kezelik a híres olasz edzőt

A La Gazzetta dello Sport és a Corriere Romagna szerint a 69 éves Alberto Zaccheroni az otthonában tartózkodott Cesenaticóban, amikor elesett és beverte a fejét, így elvesztette az eszméletét. A mentőszolgálat munkatársai azonnal a cesenai Maurizio Bufalini kórházba szállították, ahol az intenzív osztályon kezelik.

Az egyelőre nem világos, hogy a kiváló edző a fejbeütésekor vesztette-e el az eszméletét, vagy más egészségügyi állapot miatt esett el. Kezdetben agyrázkódást és fejsérülést diagnosztizáltak nála, de még nem nyerte vissza az eszméletét.

Zaccheroni pályafutásának csúcspontján, az 1998–99-es szezonban megnyerte a Serie A-t a Milannal, később Japánt az Ázsiai Kupában és a Kelet-ázsiai Kupában vezette sikerre.

Zaccheroni az Egyesült Arab Emírségeket is irányította. Fotó: Khaled Desouki

A világvándor olasz edző az Egyesült Arab Emírségek szövetségi kapitányaként is dolgozott, a kínai Szuper Ligában szereplő pekingi Guoan csapatánál is tevékenykedett. Olaszországban a nagy csapatok közül a Milan mellett az Internazionale, a Lazio és a Juventus kispadjára ült le, edzősködött az Udinesénél és a Bolognánál is.

Borítókép: Alberto Zaccheroni Japánban is sikeres volt (Fotó: AFP)