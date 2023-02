Túlfűtött születésnapi izgalmak a fagyos diósgyőri hangulatban

Nagy napra virradt a DVTK minden sportolója és szurkolója hétfőn, az egyesület a fennállásának 113. évfordulóját ünnepelte. A klub elöljárói ennek megfelelően megkoszorúzták a legendás alapító, Vanger Vilmos sírját, s aligha véletlen, hogy éppen a Diósgyőr játszott hétfő este tévés mérkőzést a labdarúgó NB II-ben. A csapat jó hangulatban készülhetett a találkozóra, hiszen egy hete, az idei nyitányon 5-0-ra kiütötte a Soroksárt. Kuznyecov Szergej vezetőedző a találkozó délelőttjén a várható taktikát sem titkolta el.

– Agresszívan védekeznek, néha túlzásba is esnek ezen a téren, erre is fel kell készülnünk – egyszerre méltatta és bírálta az ellenfelet, a tizenkettedik tiszakécskeieket, majd elmondta, mi lehet célravezető. – Ezúttal is fontos lesz, hogy minél hamarabb megszerezzük a vezetést, hogy kénytelenek legyenek megnyílni.

Közvetlenül a meccs előtt Kuznyecov mester aztán szokatlanul hűvösen, sőt ingerülten nyilatkozott az M4 Sportnak. Amikor a taktikáról kérdezték, azt felelte, nincs taktika, mert fagyott a pálya talaja, azt se tudja, a játékosai hogyan tudnak majd futni és megállni. A riporter hiába próbálta engesztelni, a vezetőedző kitartott a véleménye mellett.

Ma már a fagy, mínusz néhány fok nem akadály, a pályák fűthetők, láthatjuk, télen is kiváló minőségű gyepen futballoznak a csapatok Magyarországon is. Kuznyecov Szergej dühét az válthatta ki, hogy takarékossági intézkedésként lekapcsolták a pálya fűtését.

A vezetőedző aggodalma csak részben volt megalapozott. A DVTK lényegében az első perctől kezdve egy kapuzott, igaz, a tervekkel ellentétben a vezetést nem sikerült hamar megszerezni. A 34. percig kellett rá várni, s akkor is kellett hozzá az ellenfél hibája. Lukács emelte meg a labdát közel a 16-os vonalához, de a büntetőterületen belül, a vendégektől Zamostny teljesen fölöslegesen kapta fel a kezét, a labda persze beleakadt, nem férhetett kétség a tizenegyes jogosságához. Lukács vállalta magára a lövést, s magabiztosan mattolta a korábbi diósgyőri kapust, Antal Botondot (1-0). A büntető megnézhető az M4 Sport videóján.

A Tiszakécske a második félidőben sem tudott és nem is mert újítani, így a hazaiak higgadtan adogattak. Újabb gólt ugyan nem tudtak szerezni, de a fagyos hangulatban Kuznyecov mester az 1-0-s győzelemmel is elégedett lehet.

NB II, 22. forduló:

DVTK–Tiszakécske 1-0

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc 2-4

Dorog–MTK Budapest 0-2

Békéscsaba–Gyirmót FC Győr 1-1

Budafok–Kazincbarcika 4-0

Mosonmagyaróvár–Pécs 1-2

Kozármisleny–Ajka 0-1

Csákvár–Soroksár 0-0

Nyíregyháza–Siófok 1-1

ETO FC Győr–Haladás 1-3

Az élcsoport: 1. DVTK 49 pont, 2. MTK 44, 3. Pécs 42, 4. Szeged 36, 5. Haladás 35, 6. Ajka 35.

Borítókép: Büntetőből Lukács Dániel döntötte el a találkozót (Fotó: DVTK)