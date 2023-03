A Ferencváros szinte csodát téve jutott tovább az Európa-ligában

Az esélyeket csökkentette, hogy Pásztor István nem számíthatott Füzi Dánielre és Bohács Sándorra sem. „Írjuk tovább együtt a történelmet” – állt a Fradi-szurkolók kezdés előtt kifeszített transzparensén, ők ezzel is azt üzenték, hogy képesnek tartják a csapatot a pontszerzésre. És úgy tűnt, a döntetlennél is szebbet remélhetnek, mert a második félidő elején már 19-14-re is elhúzott a Ferencváros, ám ekkor nagy visszaesés jött, a játékosok hibát hibára halmoztak támadásban és védekezésben is. A magyar együttes 11 és fél percen át nem talált ellenfele hálójába, amit a Flensburg kihasznált, és megfordította az eredményt.

Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

Ekkor a francia Pays d’Aix Université Club tizenegy góllal vezetett a már kiesett spanyol TM Benidorm ellen, ami azt jelentette, hogy a Ferencvárosnak mindenképpen pontot kellett szereznie a továbbjutáshoz, ám fél perccel a mérkőzés vége előtt a németek vezettek két góllal. Ritkán látható jelenetek következtek a pályán: előbb Nagy Bence talált be, majd egy labdaszerzés után Bognár Alex az utolsó másodpercben beállította a magyar csapat számára kedvező végeredményt: 27-27.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A drámai utolsó másodpercekkel a Fradi megszerezte a negyedik helyet a B csoportban, és az Európa-liga nyolcaddöntőjében az A csoport élén végzett francia Montpellier lesz az ellenfele. Vajmi kevés eséllyel, de éppen most mutatta meg a csapat, hogy a bravúr valóban nem egyenlő a lehetetlennel…

Pásztor István: – A végén szinte lehetetlen volt a szituáció: nem tudtam, kérjek-e időt vagy ne, de szerencsére nem szóltam bele a játékba. Ez a szív diadala volt. Kicsit sajnálom, mert lehetett volna végig kiegyenlített a meccs, de sok helyzetet kihagytunk, Buric megfogott minket a második félidőben, feszesebben játszott az ellenfél, a német fal ellen átlövések nélkül nehéz kézilabdázni. Készülünk a Montpellier ellen!

Borítókép: Nagyot kellett hajráznia a Fradinak a döntetlenért (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)