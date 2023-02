Mocsai Lajos kritikájával is együtt tud élni a szövetségi kapitány

– A németek elleni felkészülési meccsel indítják az évet. Miért éppen rájuk esett a választás? A legutóbbi német élményünk nem volt éppen kellemes...

– Igen, ez egyértelmű. Jó a kapcsolatunk a németekkel, már lekötöttünk velük egy meccset novemberben. Ami a két csapat közti különbséget illeti: az itthoni felkészülési meccset leszámítva közel azonos a két csapat játékereje. A német válogatott rengeteget fejlődött, sikeresen építi be a fiatal játékosait. A bejáratott kapcsolat mellett az is mellettük szólt, hogy minőségi ellenféllel akarunk gyakorolni. A skandináv csapatok nem is jöttek szóba, ők nem részesítik előnyben az utazást, inkább egymás ellen játszanak vagy nálunk erősebb csapatot keresnek edzőpartnernek. A német válogatott ebből a szempontból is megfelelő, mert játékerőben közel azonosak velünk, annak ellenére mondom ezt, hogy a legutóbbi mérkőzésünkön ez nem így érződött. Ne felejtsük el, hogy a tavalyelőtti vb-n a sérült Klujber Katrin távollétében egy góllal veszítettünk ellenük.

Golovin szerint fejlődött a válogatott. Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

– A novemberi Eb előtt volt jobb a játékosai formája vagy most?

– Inkább most. Tavaly úgy éreztem, hogy a fizikális paraméterek miatt a novemberre előrehozott Eb kedvezőbb lehet nekünk az alacsonyabb mérkőzésszám és a kevésbé intenzív terhelés miatt. Tavaly nagyon hiányzott a nemzetközi rutin, ennek ellenére meccsről meccsre fejlődött, előrelépett, jobban játszott a csapat. Az Európa-ligában érdekelt csapataink játékosai a mostani szezonban a saját bőrükön érezhették, hogy amint nagyobb sebességi fokozatra váltott az ellenfelük, nehezebb dolguk volt. De biztos vagyok abban, hogy ezt már jobban, hatékonyabban tudják kezelni, mint a tavalyi Eb-n.