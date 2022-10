Vészjósló előjel: nagyon kikaptunk a németektől az Eb-főpróbán

A románok ellen 33-28-as győzelem után Németország ellen gyakorolt a pénteken kezdődő Európa-bajnokságra a magyar női kézilabda-válogatott.

Golovin Vlagyimir az egyelőre 21 fős bő keretből ezúttal Győri-Lukács Viktóriát, Janurik Kingát, Márton Grétát és Pásztor Noémit nem nevezte a mérkőzésre, míg a románok elleni találkozóhoz képest Faluvégi Dorottya, Füzi-Tóvizi Petra, Korsós Dorina, Planéta Szimonetta és Szikora Melinda került be.

A tatabányai csarnokban Szemerey Zsófi kezdett a kapuban, a két szélen Schatzl és Faluvégi kapott helyet, Klujber Katrin és Kácsor Gréta volt a két áltövő, Vámos Petra az irányító és Bordás Réka a beálló.

Klujber okos hétméteresével kezdett a magyar válogatott, de a vezető gólt négy német találat követte. 2-5-nél kérte ki az első idejét Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, ekkor már Szikora állt a magyar kapuban. A románok elleni meccshez hasonlóan beragadt a kezdésnél a magyar válogatott, két nappal ezelőtt 10 perc alatt 3, ezúttal csak 2 gólra volt képes. A német csapat viszont lubickolt a fegyelmezetlen magyar védelem hathatós segítségével. A két szélről és középről is eredményesen lövöldözött az ellenfél. Nem csak a védekezés, a támadás is akadozott: Golovin lehívta Vámost, Kuczora váltotta őt. Majd folytatódott a rotáció: Albek Anna és Töpfner Alexandra is pályára lépett. A támadójáték nem javult, de a védekezésben sem lehetett felfedezni biztató jelet. A második tíz percben összesen három gól pontosan igazolta, hogy nem történt érdemi előrelépés.

A félidő záró szakaszában hirtelen megugrott a magyar gólok száma: a kettő és a három után hét gólt dobott a válogatott, ami önmagában dicsőséges előrelépés, de pályán volt az ellenfél is. A szélsőjáték és a védekezés is akadozott, védekezésben a szélsőjátékkal szemben nem volt ellenszer. Németország már héttel is vezetett, végül 17-12-re nyert meg az első félidőt.

Nem Klujber Katrinon múlt a válogatott feltámadása Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A folytatásra a mindössze egy védést bemutató Szikora helyett Szemerey érkezett a kapuba, és hetesvédéssel kezdett. Klujber pedig végre magára talált, ő vette a hátára a csapatot, csakúgy mint a románok ellen. Három gólra apadt a hátrány. Majd villámgyorsan újra felhízott hatra a németek előnye: Schatzl tőle szokatlanul sokat hibázott a szélről, Faluvégi szintén nem élete meccsét játszotta. Ettől függetlenül megint lőtávolon belül juthatott volna Golovin csapata, de kimaradt ziccerekkel nem volt esély a további zárkózásra. Sőt, Filter folytatta a bravúrokat a kapuban, ezért új célokat kellett megfogalmazni a hajrára, megúszni a tízgólos különbségű vereséget. Ez nem sikerült, Németország 31-20-ra nyert.

A magyar válogatottnak látványos javulásra van szüksége a pénteki Eb-rajtig.

Női kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzés, Tatabánya: Magyarország–Németország 20-31 (12-17).

Borítókép: Vámos Petra sem élete legjobb formájában játszott (Fotó: MTI)