Klujber-parádéval győztük le a románokat

Vízilabda-mérkőzése emlékeztetett a kezdés. A magyar női kézilabda-válogatott a jövő héten kezdődő Európa-bajnokság utolsó előtti felkészülési mérkőzés első tíz percében éppen annyi gólra volt képes, mint az ellenfele: kettőre. Hiába védett remekül, tíz perc után már négy bravúrnál járt Janurik Kinga, és támadásban voltak kifejezetten biztató momentumok, elsősorban Kácsor Gréta és Mártin Gréta révén, rengeteg hiba csúszott a csapatjátékba.

Golovin Vlagyimir a 21 fős keretből 16 játékost nevezhetett a mérkőzésre. Kimaradt Faluvégi Dorottya, Füzi-Tóvizi Petra, Korsós Dorina, Planéta Szimonetta és Szikora Melinda is.

Az ellenfélnél a Cristina Neagu és az NB I-ből ismert labdarúgó Gheorghe Grozav felesége, Sorina Maria Grozav volt lendületben. A meccs második tízperces etapjában elsősorban egyéni megoldások, felvillanások jellemezték a magyar válogatott játékát, szembetűnő volt a védekezés fegyelmezetlensége. Az átlövőkre nem vagy nem időben léptek ki a magyar védők, a beálló elleni védekezés pedig legtöbbször kudarcot vallott.

Golovin folyamatosan forgatta a játékosait, Vámos Petra helyett az előző szezon gólkirálya, Kuczora Csenge kapott lehetőséget, aki többnyire élt is az eséllyel. A válogatott viszont alaposan elrontotta a félidő hajráját: háromgólos román előnnyel fordult rá a csapat az utolsó percre, Klujber Katrin időn túli hetesből szépített, 17-15-ös román előnnyel zárult az első félidő.

Tóth Eszter ezúttal nem szerzett gólt Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A Janurik helyére beállt Szemerey Zsófi bravúrjával és zsinórban három Márton-góllal kezdődött a második félidő. Szemerey be-, Vámos Petra visszaállt. Kácsor pedig feljavult. Más sebességi fokozaton, sokkal határozottabban játszott a magyar válogatott. Klujber, Győri-Lukács Viktória góljaival és Szemerey bravúrjával már három góllal is vezetett Golovin csapata.

Bő tíz perccel a vége előtt néhány bosszantó figyelmetlenség miatt egy gólra apadt az előny. Neagu könyörtelenül kihasználta a megingásokat. Szerencsére Klujber tartotta a lelket a magyar válogatottban. A plusz egyről plusz négyre rugaszkodott el a csapat. Szemerey elkapta a fonalat, Neagut is megbabonázta. Másfél perccel a vége előtt eldőlt, magyar győzelemmel zárul a találkozó. Hatalmas fordulatot hozott a találkozó. 33-28 lett a vége.

Április 22-e, a Szlovákia elleni győzelem után újra győzött a magyar válogatott.

Magyarország–Románia 33-28 (15-17), női kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzés, Tatabánya.

A magyar válogatott hétfőn 17 órakor Németország ellen játssza az Eb előtti utolsó felkészülési mérkőzését.