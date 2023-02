Kiderült, ki lehet a kézilabda-szövetség következő elnöke

Kocsis Máté januárban két fontos bejelentést is tett. Egyrészt, hogy Magyarország kiszáll a 2024-es, Ausztriával és Svájccal közösen elnyert női Európa-bajnokság rendezéséből, másrészt hogy ő maga nyolc év után feltehetően távozik a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) éléről, mivel a tervei szerint a tavaszi tisztújítás során nem indul az elnökségért.

„Az eredménytelen szereplésekkor sokszor engem vesznek elő, és elnökként soha nem is akartam elhajolni a kritikák elől, ugyanakkor azt mindenki tudja a sportágban, hogy a pályán folyó munkába sosem szólok bele. Lehet persze, hogy ez baj, és mégiscsak én döntöttem így, de miután kiváló és tapasztalt szakemberek dolgoznak a kézilabdában, ideértve az alelnököket is, ezt az utat jártam, mert szerintem ők sokkal jobban értenek hozzá. A munkamegosztás szerint ők dolgoznak a kirakatban, én pedig a gépházban. Úgy van ez sokak szemében, hogy a vereségért az elnök vagy a vezetőség a felelős, a győzelemért meg mindenki más” – fogalmazott akkor a Nemzeti Sportnak adott interjújában a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis hozzátette, a rengeteg befektetett energia egyszer megtérül, és lesz még a mostaninál sikeresebb generációja a magyar kézilabdának.

A politikus a kormánypártok balatonfüredi frakcióülésén csütörtökön sajtótájékoztatót tartott, ahol az MKSZ-től való távozása is szóba került. Kocsis Mátét megkérdezték, hogy kinek adná át a stafétabotot, amire a szövetségi elnök úgy felelt, szívesen látná utódjaként az egykoron Szegeden és Veszprémben is megfordult, 229-szeres válogatott Ilyés Ferencet. A frakcióvezető reméli, hogy az egykori kézilabdázó mások támogatását is elnyeri.

