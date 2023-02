Ma este senkinek sem hiányzott Veszprémben Petar Nenadics

A kezdődobás előtt robbant a bomba: a zabolázhatatlan szerb irányító, Petar Nenadics kikerült a Porto elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésre készülő veszprémi keretből. Az öntörvényű szerb irányító ellen klubja fegyelmi eljárást indított, és annak végéig nem engedélyezte a játékos szereplését. Nenadics kiesése több szempontból is kellemetlenül érintette a magyar rekordbajnokot: a balátlövőként is bevethető klasszis a legeredményesebb játékosa az idei BL-szezonban, tehát nélküle kellett volna megszakítania a Veszprémnek a három meccses nyeretlenségi sorozatát a BL-ben.

Az első hat percben úgy tűnt, ez nem lesz egyszerű: a két méter, négy centiméter magas dán kapus, Sebastian Frandsen szinte mindent, az első hat veszprémi lövésből négyet kivédett, tíz perc után 76 százalékos hatékonysággal állt. Rodrigo Corrales is elkapta a fonalat a hazai kapuban, de mégsem ő, hanem a támadó játék javult fel. Zsinórban négy veszprémi góllal a vezetést is átvette Momir Ilics csapata, de képtelen volt leszakítani ellenfelét. Jóllehet, erről elsősorban saját maga, és a már említett Frandsen tehetett. Az egy gólos veszprémi vezetéssel zárult első félidő után rémálomszerűen folytatódott a meccs. Előbb kiegyenlített, majd kettős emberelőnybe került, végül a vezetést is átvette a Porto, Yehia Eldera vezényelte a veszprémi feltámadást, az egyiptomi irányító után az edző fia, Ilics Zoran is gólt szerzett. De a hét a hat elleni portugál támadásokkal nem tudott mit kezdeni a Veszprém. A Nenadics hiánya miatt Yehia Eldera volt a főszereplő: az egyiptomi irányító kilenc/kilenccel kezdett, nem rontott lövést. Negyedórával a vége előtt kettővel ment a Veszprém, amikor némileg érthetetlen módon lecserélte Ilics a nyerő emberét, és Kentin Mahét küldte be a pályára. 26-23-as veszprémi előnynél kért időt a Porto. A hajrá a Veszprémé volt, a szenzációs formában játszó Eldera 12 góllal vezette 32-30-as győzelemre a csapatát.

A Veszprém a csoportja harmadik helyen várja az utolsó fordulót a Bajnokok Ligája csoportkörében.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, A csoport: Telekom Veszprém–FC Porto 32-30.

Borítókép: Eldera volt a mezőny legjobbja (Fotó: Nemzeti Sport)