Balhé Veszprémben: kitették a keretből a virtuóz irányítót

A Telekom Veszprém nem nevezte Petar Nenadicsot a Porto elleni mai Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésre. Információink szerint a szerb irányító visszaesőnek minősült Veszprémben, az őszi szezonban is vétett a klub szabályai ellen, de akkor a vezetőség adott még egy esélyt az irányítóként és balátlövőként is bevethető játékosnak. Az újabb fegyelmi vétség után eljárás indult Nenadiccsal szemben, és ő nem került be a meccsre nevezhető keretbe.

Momir Ilics vezetőedző a meccs előtt megerősítette a Sport TV-nek a fegyelmi eljárás tényét, és jelezte, hogy a további fejleményekről majd a klub ad részletes tájékoztatást.

Borítókép: Nenadics nem játszik a Porto ellen (Fotó: Nemzeti Sport)