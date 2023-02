A történelmi gól szerzője nem viszi ki a gyermekét a saját meccseire

Az elmúlt hétvégén a Bajnokok Ligája-csoportkör utolsó játéknapján a dán Odense elleni győztes mérkőzésen ő szerezte klubja hatezredik gólját a BL-ben. Szinte sorsszerű volt, hogy az elhúzódó vállsérülése és a szülési szabadsága után éppen ő, a 2016 óta a fővárosi zöld-fehéreknél játszó irányító nevéhez fűződött a hatezredik Fradi-gól. – Bevallom őszintén, a pályán nem nagyon tudtam, hogy mitől volt olyan jelentős az a gól, amit szereztem. Ezeket egyébként sem szoktuk nyilvántartani, inkább a győzelemnek örültünk a csapattal. Később a családomtól kapott üzenetekből tudtam meg, hogy miért volt olyan különleges a gólom – mondta lapunknak az irányító.

A pályán még nem volt arról tudomása, hogy miért volt jelentős a gólja. Forrás: Fradi.hu

Cirjenics-Kovacsics szerint a fegyelmezettséggel párosult felszabadult csapatjáték volt a nyerő a dán Odense otthonában, és ehhez jöttek Bíró Blanka fantasztikus bravúrjai a kapuban. A 28-25-ös siker egy tét nélküli meccsen is értékes, tekintettel arra, hogy mostanában nem nyerni járnak a magyar klubcsapatok Dániába, és a Győr leendő edzője, Ulrik Kirkely vezette Odensét idegenben három góllal legyőzni elismerésre méltó teljesítmény. Adódik az FTC életében gyakran ismétlődő kérdés: ha egyszer jól megy, akkor miért nem lehet állandósítani ezt a formát? – Hamarosan meg kell fejtenünk ezt a feladványt, kiegyensúlyozottabban kell teljesítenünk – válaszolt a történelmi BL-gól szerzője. – A szezon legfontosabb részéhez érkeztünk, és az elmúlt években meggyűlt a bajunk az ellenfeleinkkel a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában. Azon vagyunk, hogy a Buducsnoszt Podgorica ellen megugorjuk az első szintet az oda-visszavágós párharcban.

Ő sem tudja, hogy reális-e az idei Final Four. Forrás: Fradi.hu



A 31 éves kézilabdázó szerint nehéz megmondani, hogy reális célkitűzés volt-e a szezon elején a Final Fourban való részvétel. – Sosem lehet tudni. Ha jó napot fogunk ki, akkor a legkomolyabb csapatok életét is meg tudjuk keseríteni, és a szezon előtt hozzánk csatlakozott rutinos játékosok segítségével bravúrokat tudunk elérni. Mindannyian azt szeretnénk, ha ott lehetnénk a budapesti Final Fouron – nyilatkozta a Misi becenevű játékos, akinek van némi sikerélménye a Buducsnoszttal kapcsolatban. A Győrrel a montenegrói csapat ellen nyert BL-t 2014-ben, később a Fradival is legyőzte idegenben a sportág meghatározó klasszisával, Cristian Neaguval felálló délszláv együttest.

Az idei, Buducsnoszt elleni összecsapás igazán különlegesnek ígérkezik Cirjenics-Kovacsics életében: először léphet pályára anyaként a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában. De még nem az egyéves Marcell fia előtt. – A testvérem, Péter és a női csapat meccsein már voltunk együtt, de egyelőre nem erőltetem, hogy Marcell az én meccsemen is ott legyen. Nehéz lenne nem arra figyelnem, hogy vajon mit csinál a lelátón. Egyébként Marcell erős, jó kedélyű, mozgékony kisfiú, minden egyes perc csoda, amit vele eltölthetek. Biztosan fog sportolni, hiszen az már most látszik, hogy van rá igénye – tájékoztatott a ferencvárosi anyuka.