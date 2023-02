Visszavágott a Fradi, ami Elek Gábor szerint is nagy dolog

Anyának lenni… – Anyának lenni fantasztikus érzés, a legnagyobb ajándék. Van egy csodás kisfiunk, aki szerencsére nagyon alkalmazkodó, ami némi könnyebbséget jelent, mert tudom, hogy nincs baj, ha meccsre vagy edzésre megyek – mesélt megváltozott életéről Kovacsics Anikó a Nemzeti Sportnak adott interjúban. Elmondta, hogy a válla ugyan már nem fáj, de még nem az igazi, nincs meg benne az az erő, mint korábban. – Kettősség jellemzi a csapatot, tud fantasztikusan játszani, és vannak hullámvölgyek, amelyek remélem, lassan kiegyenesednek. Ezen dolgozunk, és valójában most következik az az időszak, amikor már nem lehet ilyen hullámzó a teljesítmény. A rutinomat azért sem hoznám fel, mert sok volt ez a kihagyás, és nem biztos, hogy minden azonnal megy majd. Remélem, idővel egyre többet tudok majd én is segíteni a csapatnak, de sokat kell még dolgoznom, hogy újra azon a szinten teljesítsek, amit elvárnak tőlem, és én is elvárok magamtól – jellemezte a csapatot és a saját szerepét. A Bietigheim elleni mérkőzésről pedig azt mondta, élet-halál meccs lesz.