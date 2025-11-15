A Gyurcsány-párti, börtönből szabadult polgármester, Kiss László csatlakozhatott Magyar Péterhez

A vesztegetéssel gyanúsított, börtönviselt Kiss László óbudai polgármester a múlt héten Ungvárra utazott, azonban arról elfelejtett beszámolni, hogy az IT Cluster Transcarpathia képviselőivel is felvette kapcsolatot, mutatott rá az Ellenpont, amely arra is emlékeztetett: ennek a szervezetnek az egyik alapítója az az Oleg Oszroverh, aki a Tisza Világ applikációt fejlesztő céget, a PettersonAppet vezeti.

Részlet az ungvári előadásból (Fotó: Ellenpont)

Egy fotón, amely az Ellenpont birtokába jutott, Kiss László hallgat egy láthatóan háborús témájú, ukrán nyelvű előadást. A kép november elején készült Ungváron.

Az előadó szervezet neve is kiderül a fotósorozatból.

A szervező az IT Cluster Transcarpathia, vagyis a Kárpátaljai IT Klaszter-csoport volt, amely a helyi számítógépes cégeket fogja össze. Az ungvári előadáson többek közt a harci drónokról beszéltek az óbudai polgármesternek.

A Telegramon elérhető bejegyzésből kiderült, hogy a szervezet képviselői Óbuda és Ungvár testvérvárosi kapcsolata részeként vették fel a kapcsolatot a magyar polgármesterrel, mutatott rá az Ellenpont. Hogy mennyire háborúpárti ez a látszólag számítógépes fejlesztéssel foglalkozó egyesület, azt jól mutatja, hogy ukrán drónpilótaképzés támogatásával dicsekednek, amelyről az óbudai polgármesternek is előadást tartottak.

Néhány napja a Magyar Nemzet arról írt, hogy a korrupciós ügybe keveredő Kiss László igyekszik közeledni a Tisza Párthoz, egyesületén keresztül a helyi Tisza-szigetnek helyiséget biztosít, mivel országgyűlési képviselő szeretne lenni a párt színeiben a jövő évi választáson.

Az Ellenpont értesülései szerint Kiss azzal is kifejezte a szimpátiáját és elkötelezettségét Magyar Péteréknek, hogy névvel és címmel regisztrált a Tisza Világ applikáción. Épp azon az alkalmazáson, amelynek fejlesztői csoportjával Ungváron is találkozott, s amely révén mintegy 200 ezer felhasználó adata került ki az internetre az adatszivárgás következtében.