A Gyurcsány-párti, börtönből szabadult polgármester, Kiss László csatlakozhatott Magyar Péterhez

A Kiss Lászlónak tartott ukrajnai előadás a harci drónokról szólt. Ez azért is elgondolkodtató, mert megtörténhet, hogy az óbudai polgármester a Tisza jelöltje lesz.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 17:45
Kiss László Ungváron (Forrás: Facebook)
A vesztegetéssel gyanúsított, börtönviselt Kiss László óbudai polgármester a múlt héten Ungvárra utazott, azonban arról elfelejtett beszámolni, hogy az IT Cluster Transcarpathia képviselőivel is felvette kapcsolatot, mutatott rá az Ellenpont, amely arra is emlékeztetett: ennek a szervezetnek az egyik alapítója az az Oleg Oszroverh, aki a Tisza Világ applikációt fejlesztő céget, a PettersonAppet vezeti. 

Részlet az ungvári előadásból (Fotó: Ellenpont)

Egy fotón, amely az Ellenpont birtokába jutott, Kiss László hallgat egy láthatóan háborús témájú, ukrán nyelvű előadást. A kép november elején készült Ungváron.

Az előadó szervezet neve is kiderül a fotósorozatból. 

A szervező az IT Cluster Transcarpathia, vagyis a Kárpátaljai IT Klaszter-csoport volt, amely a helyi számítógépes cégeket fogja össze. Az ungvári előadáson többek közt a harci drónokról beszéltek az óbudai polgármesternek.

A Telegramon elérhető bejegyzésből kiderült, hogy a szervezet képviselői Óbuda és Ungvár testvérvárosi kapcsolata részeként vették fel a kapcsolatot a magyar polgármesterrel, mutatott rá az Ellenpont. Hogy mennyire háborúpárti ez a látszólag számítógépes fejlesztéssel foglalkozó egyesület, azt jól mutatja, hogy ukrán drónpilótaképzés támogatásával dicsekednek, amelyről az óbudai polgármesternek is előadást tartottak. 

Néhány napja a Magyar Nemzet arról írt, hogy a korrupciós ügybe keveredő Kiss László igyekszik közeledni a Tisza Párthoz, egyesületén keresztül a helyi Tisza-szigetnek helyiséget biztosít, mivel országgyűlési képviselő szeretne lenni a párt színeiben a jövő évi választáson. 

Az Ellenpont értesülései szerint Kiss azzal is kifejezte a szimpátiáját és elkötelezettségét Magyar Péteréknek, hogy névvel és címmel regisztrált a Tisza Világ applikáción. Épp azon az alkalmazáson, amelynek fejlesztői csoportjával Ungváron is találkozott, s amely révén mintegy 200 ezer felhasználó adata került ki az internetre az adatszivárgás következtében.


Borítókép: Kiss László Ungváron (Forrás: Facebook)

