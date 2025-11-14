polgármesterTisza-szigetekszervezettestületönkormányzatKiss László

A Tisza Párthoz igyekszik a III. kerület börtönt megjárt polgármestere

Kiss László a képviselő-jelöltséggel együtt járó mentelmi jog segítségével húzná tovább az ellene indított nyomozást.

– Az egyesületet, ami a Tisza-szigetek rendezvényeinek bérelte ki az önkormányzattól a helyiségeket, eredetileg Otthonunk III. kerület Egyesületnek hívták, majd átnevezték Otthonunk Óbuda-Békásmegyer Egyesületre a nyáron, közvetlenül azelőtt, hogy megkezdődtek a terembérlések – mondta el lapunknak Puskás Péter, a III. kerület kormánypárti frakciójának vezetője. 

Elmondta, 

belsős információk szerint Kiss László azért biztosít az egyesületén keresztül lehetőséget a Tiszának, mert a párt jelöltjeként indulna a parlamenti választáson.

A helyezkedés oka a frakcióvezető szerint az, hogy a képviselőjelöltek esetében már a kampány során is érvényesül a mentelmi jog, ez pedig hatással lehet a Kiss László ellen jelenleg is folyamatban lévő eljárásra is.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, egy Óbuda első emberéhez kötődő szervezeten keresztül adott ki helyiségeket a III. kerület több tiszás rendezvény számára. A minap meglepő összefüggésre hívta fel a figyelmet az óbudai Fidesz–KDNP frakcióvezetője, Puskás Péter. A politikus által nyilvánosságra hozott információk szerint ugyanis egy, a Kiss Lászlóhoz kötődő szervezeten keresztül adtak ki egy önkormányzati tulajdonú közösségi házat tiszás rendezvényeknek. 

A közösségi médiában fedeztük fel, hogy a Tisza-szigetek több gyűlést is hirdettek önkormányzati tulajdonú közösségi házakban. Amikor utánanéztünk, kiderült, hogy az Otthonunk Óbuda-Békásmegyer Egyesület az, amely ezekben az időpontokban lefoglalta a helyiséget. Ennek a szervezetnek a vezetője a polgármester kabinetfőnöke, tagjai pedig a polgármestert támogató frakciónak a képviselői

– jelentette ki a frakcióvezető. A politikus kiemelte, ez a szervezet volt az, amelynek a polgármester a költségtérítését átutalta, amikor éppen börtönből irányította a III. kerületet.

Puskás szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy a szabályoknak megfelelően fizetett-e bérleti díjat ez az egyesület. Amennyiben ez nem történt meg, akkor a politikus szerint a polgármester és a balliberális többségű testület politikai okból megkárosíthatta Óbuda költségvetését, és tiltott pártfinanszírozás valósulhatott meg a Tisza irányába

– zárta a beszélgetést a politikus. 

Borítókép: Kiss László (Fotó: Ladóczki Balázs)

