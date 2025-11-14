A Tisza Párthoz igyekszik a III. kerület börtönt megjárt polgármestere

– Az egyesületet, ami a Tisza-szigetek rendezvényeinek bérelte ki az önkormányzattól a helyiségeket, eredetileg Otthonunk III. kerület Egyesületnek hívták, majd átnevezték Otthonunk Óbuda-Békásmegyer Egyesületre a nyáron, közvetlenül azelőtt, hogy megkezdődtek a terembérlések – mondta el lapunknak Puskás Péter, a III. kerület kormánypárti frakciójának vezetője.

Fotó: Markovics Gábor

Elmondta,

belsős információk szerint Kiss László azért biztosít az egyesületén keresztül lehetőséget a Tiszának, mert a párt jelöltjeként indulna a parlamenti választáson.

A helyezkedés oka a frakcióvezető szerint az, hogy a képviselőjelöltek esetében már a kampány során is érvényesül a mentelmi jog, ez pedig hatással lehet a Kiss László ellen jelenleg is folyamatban lévő eljárásra is.