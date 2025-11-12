Tisza-szigetekpolgármesterFidesz-KDNPtestületÓbuda

Börtönt is megjárt polgármester csapata támogatja a Tisza Pártot

Egy Óbuda első emberéhez kötődő szervezeten keresztül adott ki helyiségeket a III. kerület több tiszás rendezvény számára.

2025. 11. 12.
2025. 11. 12. 14:45
Fotó: Ladóczki Balázs
Meglepő összefüggésre hívta fel a figyelmet az óbudai Fidesz–KDNP frakcióvezetője, Puskás Péter. A politikus által nyilvánosságra hozott információk szerint ugyanis egy, a Kiss Lászlóhoz kötődő szervezeten keresztül adtak ki egy önkormányzati tulajdonú közösségi házat tiszás rendezvényeknek. 

A közösségi médiában fedeztük fel, hogy a Tisza-szigetek több gyűlést is hirdettek önkormányzati tulajdonú közösségi házakban. Amikor utánanéztünk, kiderült, hogy az Otthonunk Óbuda-Békásmegyer Egyesület az, amely ezekben az időpontokban lefoglalta a helyiséget. Ennek a szervezetnek a vezetője a polgármester kabinetfőnöke, tagjai pedig a polgármestert támogató frakciónak a képviselői

– jelentette ki a frakcióvezető. A politikus kiemelte, ez a szervezet volt az, amelynek a polgármester a költségtérítését átutalta, amikor éppen börtönből irányította a III. kerületet.

Puskás szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy a szabályoknak megfelelően fizetett-e bérleti díjat ez az egyesület. Amennyiben ez nem történt meg, akkor a politikus szerint a polgármester és a balliberális többségű testület politikai okból megkárosíthatta Óbuda költségvetését, és tiltott pártfinanszírozás valósulhatott meg a Tisza irányába

– zárta a beszélgetést a politikus. 

Borítókép: Kiss László (Fotó: Ladóczki Balázs)

