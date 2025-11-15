patrióta lendületOrbán ViktorHáborúellenes Gyűlésgyőri sportcsarnokDeák DánielMagyar Péter

Orbán Viktor erőt sugárzott, Magyar Péter bénultságban van

A Fidesz és a patrióta politikai közösség lendületet vett, ami visszavezethető a kormányfő Donald Trumppal folytatott, nagyon sikeres tárgyalására – mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Orbán Viktor beszéde után, amely a telt házas háborúellenes gyűlésen hangzott el. Mint a vezető elemző kifejtette, egy erős, lelkes és az ország érdekeit megvédeni kívánó politikai közösség gyűlt össze a győri sportcsarnokban, amellyel ellentétben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csupán egy nagyjából ezer emberből álló közönség előtt szónokolt. Deák Dániel szerint a Tisza vezére bénultságban van, amit már ellenzéki, azon belül tiszás szereplők is elismernek.

Molnár János
2025. 11. 15. 18:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor egy telt házas sportcsarnokban tartott beszédet, jól látszott, hogy rengetegen voltak az erőt sugárzó rendezvényen – mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a mai győri háborúellenes gyűlés után. 

Telt házas sportcsarnok fogadta Orbán Viktort a győri háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Mint hangsúlyozta, emellett érződött az is, hogy 

a Fidesz és a patrióta politikai közösség lendületet vett, ami visszavezethető a kormányfő múlt heti, Donald Trump amerikai elnökkel folytatott nagyon sikeres tárgyalására.

Érezhetően komoly támaszt jelent a magyar miniszterelnöknek, hogy a világ vezető hatalma politikailag és pénzügyileg ott áll Magyarország mögött, ami kül- és belpolitikai szempontból is megerősítette a jobboldalt – világított rá.

A vezető elemző emlékeztetett: a kormánypártok népszerűségének növekedését egyre több közvélemény-kutatás támasztja alá, még a baloldali Idea intézet is a Fidesz erősödését és a Tisza Párt gyengülését mutatta ki. Ez lenyomatot hagyott a rendezvény hangulatán: 

egy erős, lelkes és az ország érdekeit megvédeni kívánó politikai közösség gyűlt össze a győri sportcsarnokban. 

Orbán Viktor világossá tette: sajnos Európában valós a háborúba való belevonódás esélye, mert hiába az amerikai hátrébb lépés, a brüsszeli vezetők továbbra is folytatni akarják az orosz–ukrán háborút. Sok európai ország sorra vezeti be a sorkatonaságot, legutóbb Németországban hozták vissza, tehát háborús készültség van az egész kontinensen. – A magyar kormányfő arról beszélt, hogy Magyarországnak ezt mindenképpen el kell kerülnie és a nemzeti érdeket követnie. A pénzt nem Ukrajnába kell küldeni, hanem nyugdíjemelésre, családtámogatásokra és adócsökkentésre kell felhasználni – idézte fel a miniszterelnök gondolatait az elemző.

Magyar Péter már nem tudja rejtegetni, hogy fogy a közönsége

Deák Dániel úgy értékelt: Orbán Viktor világosan elmondta, hogy a Tisza Párt egy Brüsszel támogatását élvező politikai erő, amelyet azért akarnak hatalomba segíteni, hogy megváltozzon hazánk álláspontja a háborúról, mert ők egy belesodródó álláspontot képviselnek. 

Hiába szervezi Magyar Péter a rendezvényét egyre kisebb helyszínre – most a legkisebb térre vitte a demonstrációját a korábbiakhoz képest –, nagyjából ezren voltak kíváncsiak rá, meglehetősen szellősen álldogáltak ott az emberek.

Világos különbség, hogy amíg a Tisza Párt elnöke Orbán Viktorral és a Fidesszel foglalkozik, addig a miniszterelnök a hazájával és annak kihívásaival – mutatott rá.

A tiszások is a Fidesz sikeréről beszélnek, Magyar Péter lebénult

Az elemző hozzátette, a tiszás rendezvényen megszólaló szimpatizánsok is elmondták, hogy érzékelésük szerint a Fidesz átvette a kezdeményezést az elmúlt időszakban, és sokkal sikeresebben politizál, amit nemcsak a közvélemény-kutatások, hanem a közérzet is egyértelműen jelez. 

Magyar Péter nem tud új dolgot kitalálni, bénultságban van, amit nemcsak kormánypárti, hanem ellenzéki, azon belül tiszás szereplők is elismernek, például Tölgyessy Péter is beszélt a Tisza megtorpanásáról. 

A pártvezér esetében érezhető a lendületvesztés, amit a mai rendezvényén sem tudott megakadályozni. Most is Orbán Viktort gyalázta a színpadon, de értelmes alternatívát nem tudott felmutatni – összegzett Deák Dániel. 

Borítókép: Orbán Viktor és a patrióta jobboldal erőt sugárzott a háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Háborúellenes gyűlés

Ki nyerte a mai napot Győrben?

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu