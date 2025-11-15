Orbán Viktor erőt sugárzott, Magyar Péter bénultságban van

Orbán Viktor egy telt házas sportcsarnokban tartott beszédet, jól látszott, hogy rengetegen voltak az erőt sugárzó rendezvényen – mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a mai győri háborúellenes gyűlés után.

Telt házas sportcsarnok fogadta Orbán Viktort a győri háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Mint hangsúlyozta, emellett érződött az is, hogy

a Fidesz és a patrióta politikai közösség lendületet vett, ami visszavezethető a kormányfő múlt heti, Donald Trump amerikai elnökkel folytatott nagyon sikeres tárgyalására.

Érezhetően komoly támaszt jelent a magyar miniszterelnöknek, hogy a világ vezető hatalma politikailag és pénzügyileg ott áll Magyarország mögött, ami kül- és belpolitikai szempontból is megerősítette a jobboldalt – világított rá.

A vezető elemző emlékeztetett: a kormánypártok népszerűségének növekedését egyre több közvélemény-kutatás támasztja alá, még a baloldali Idea intézet is a Fidesz erősödését és a Tisza Párt gyengülését mutatta ki. Ez lenyomatot hagyott a rendezvény hangulatán:

egy erős, lelkes és az ország érdekeit megvédeni kívánó politikai közösség gyűlt össze a győri sportcsarnokban.

Orbán Viktor világossá tette: sajnos Európában valós a háborúba való belevonódás esélye, mert hiába az amerikai hátrébb lépés, a brüsszeli vezetők továbbra is folytatni akarják az orosz–ukrán háborút. Sok európai ország sorra vezeti be a sorkatonaságot, legutóbb Németországban hozták vissza, tehát háborús készültség van az egész kontinensen. – A magyar kormányfő arról beszélt, hogy Magyarországnak ezt mindenképpen el kell kerülnie és a nemzeti érdeket követnie. A pénzt nem Ukrajnába kell küldeni, hanem nyugdíjemelésre, családtámogatásokra és adócsökkentésre kell felhasználni – idézte fel a miniszterelnök gondolatait az elemző.

Magyar Péter már nem tudja rejtegetni, hogy fogy a közönsége

Deák Dániel úgy értékelt: Orbán Viktor világosan elmondta, hogy a Tisza Párt egy Brüsszel támogatását élvező politikai erő, amelyet azért akarnak hatalomba segíteni, hogy megváltozzon hazánk álláspontja a háborúról, mert ők egy belesodródó álláspontot képviselnek.

Hiába szervezi Magyar Péter a rendezvényét egyre kisebb helyszínre – most a legkisebb térre vitte a demonstrációját a korábbiakhoz képest –, nagyjából ezren voltak kíváncsiak rá, meglehetősen szellősen álldogáltak ott az emberek.

Világos különbség, hogy amíg a Tisza Párt elnöke Orbán Viktorral és a Fidesszel foglalkozik, addig a miniszterelnök a hazájával és annak kihívásaival – mutatott rá.