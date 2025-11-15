Orbán ViktorIfj Lomnici ZoltánbékepártiságHáborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor nem felejti el, hogy honnan jött, de a politikája a jövőbe mutat

A békepártiság és a nemzeti célok közös képviselete olyan értékek, amelyekből kimaradni lehet, kirekesztődni nem – mondta lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász Orbán Viktor miniszterelnök mai beszédével kapcsolatban, amely a győri háborúellenes gyűlésen hangzott el. Az alkotmányjogász szerint a kormányfőnek erőt ad, hogy nem felejti el, honnan jött, ugyanakkor az olyan megállapodás, amilyet például legutóbb kötött Donald Trump amerikai elnökkel, már a jövőbe mutató gondolkodást jelzi.

Molnár János
2025. 11. 15. 15:33
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar önérdek legmagasabb rendű képviseletének a nemzeti kormány miniszterelnöke a letéteményese – jelentette ki lapunknak ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány, Állam- és Jogtudomány Kutatóintézet tudományos igazgatója. 

Orbán Viktor a közönség soraiban a győri háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Értékelése szerint a magyar kormányfő a mai győri háborúellenes gyűlésen rámutatott: 

a békepártiság és a nemzeti célok közös képviselete olyan értékek, amelyekből kimaradni lehet, kirekesztődni nem.

A békesség megteremtése belül is fontos, hogy kívül garantálni és képviselni tudjuk a nemzetközi, alapvetően háborúpárti közegben. Ráadásul a magyar békepártiság egyik fő hajtóereje a kimaradás iránti, szomorú történelmi tapasztalatokon alapuló, pragmatikus alapokon nyugvó akarat. Ennek fényében kimutatható a logikus folytonosság, hogy a kormány és a magyar nemzet nagy döntései 2010 óta a háborúból való kimaradás célját szolgálják – vélekedett a tudományos igazgató.

Orbán Viktornak erőt ad, hogy nem felejti el, honnan jött

Ifj. Lomnici Zoltán felidézte a mai beszélgetés azon részét, amikor a miniszterelnök megemlítette a felcsúti Kolozsvár utca 16. szám alatti lakcímet. 

Ezzel azt jelezte, mintegy szimbólumként, hogy honnan jött, annak pedig különös jelentősége van, hogy ezt Orbán Viktor nem csupán büszkén vállalja, hanem erőt is ad neki olyan események alkalmával, mint a példátlanul sikeres legutóbbi találkozó az amerikai elnökkel a Fehér Házban. 

Ennek mentén folytatható az a gondolatsor, miszerint nagy dolgokra vagyunk képesek, ugyanakkor a mértéktartás és méltányosság a magyar politika legfontosabb szempontjai, melyeket szem előtt kell tartani.

Ehhez képest jelenleg a nem a válasz arra a kérdésre, hogy a háborúzó felek akarnak-e egy, a politikai racionalitás és humanista felfogás mentén is indokoltnak tűnő békét, ráadásul az angolszász nyomás ebben a kezdetektől nem volt elhanyagolható. Mint a kormányfő kiemelte, mindez azért is elgondolkodtató, mert keresztény szemszögből nincs alternatívája a békepárti akaratnak. E körben pedig minden európai vezetőben legalább a kétségnek jelen kell vagy kellene lennie a háború miatt – mutatott rá az alkotmányjogász.

 

A Trumppal kötött megállapodás a jövőbe mutat

Ifj. Lomnici Zoltán szólt arról is, hogy Orbán Viktor egy fontos történelmi kiindulópontra mutatott rá az amerikai pénzügyi védőpajzzsal kapcsolatban: Trianonban egy életképtelen Magyarországot hoztak létre, ahol a pénzügyi sérülékenység permanens állapot, ezért hazánkat illetően a munka a túlélés alapja. 

A kritikák miatt fontos, amit a jegybank elnöke mondott a pénzügyi konstrukcióról, amelynek az igeideje a jövő idő, továbbá a swap line és a flexible credit line pénzügyi megoldások sajátosságai jóval összetettebbek, mint amilyen egyszerűen próbálja ezt a baloldal támadni

– szögezte le. Hozzátette: a háború mellett a migráció a két, létünket fenyegető kérdés, amelyek egyúttal fontos sorskérdéseket érintenek. A kormányfő szerint a legnagyobb dolog, hogy magyarnak születtünk, és aki nem beszél magyarul, az nem tudja, miből marad ki, nem ismeri meg a magyar irodalom és történelem fantasztikus csodáit.

 

Nem fogadjuk el, amit Brüsszel mond

A miniszterelnök arra is utalt, hogy a geopolitikai helyzetünk, a törzsi származás predesztinálja a gondolkodásunkat. A mi nemzettudatunk és a nyugati nemzettudat ég és föld, a mi szuverén öntudatunk egy másfajta minőséget képvisel. 

A miénk egy makacs, keményfejű, merevnyakú gondolkodás, amely szerint például a homogenitásra törekvés egy érték, ezzel szemben az önfeladás heterogenitása a követendő a brüsszeli elefántcsonttoronyban, ami számunkra nem elfogadható. 

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy a magyar fejekben – a fiatalok fejében – tudatosítani kell, hogy ők a mi gyerekeink. – A fiataljaink mi vagyunk, mind magyarok vagyunk, és egy a törvény, amely a nemzetünk túlélését, illetve megmaradását garantálja – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán.

Borítókép: Orbán Viktor a győri háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Háborúellenes gyűlés

Menczer Tamás helyretette Magyar Péter lakájmédiáját + videó

Háborúellenes gyűlés 17 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu