Orbán Viktor nem felejti el, hogy honnan jött, de a politikája a jövőbe mutat

A magyar önérdek legmagasabb rendű képviseletének a nemzeti kormány miniszterelnöke a letéteményese – jelentette ki lapunknak ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány, Állam- és Jogtudomány Kutatóintézet tudományos igazgatója.

Orbán Viktor a közönség soraiban a győri háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Értékelése szerint a magyar kormányfő a mai győri háborúellenes gyűlésen rámutatott:

a békepártiság és a nemzeti célok közös képviselete olyan értékek, amelyekből kimaradni lehet, kirekesztődni nem.

A békesség megteremtése belül is fontos, hogy kívül garantálni és képviselni tudjuk a nemzetközi, alapvetően háborúpárti közegben. Ráadásul a magyar békepártiság egyik fő hajtóereje a kimaradás iránti, szomorú történelmi tapasztalatokon alapuló, pragmatikus alapokon nyugvó akarat. Ennek fényében kimutatható a logikus folytonosság, hogy a kormány és a magyar nemzet nagy döntései 2010 óta a háborúból való kimaradás célját szolgálják – vélekedett a tudományos igazgató.

Orbán Viktornak erőt ad, hogy nem felejti el, honnan jött

Ifj. Lomnici Zoltán felidézte a mai beszélgetés azon részét, amikor a miniszterelnök megemlítette a felcsúti Kolozsvár utca 16. szám alatti lakcímet.

Ezzel azt jelezte, mintegy szimbólumként, hogy honnan jött, annak pedig különös jelentősége van, hogy ezt Orbán Viktor nem csupán büszkén vállalja, hanem erőt is ad neki olyan események alkalmával, mint a példátlanul sikeres legutóbbi találkozó az amerikai elnökkel a Fehér Házban.

Ennek mentén folytatható az a gondolatsor, miszerint nagy dolgokra vagyunk képesek, ugyanakkor a mértéktartás és méltányosság a magyar politika legfontosabb szempontjai, melyeket szem előtt kell tartani.

Ehhez képest jelenleg a nem a válasz arra a kérdésre, hogy a háborúzó felek akarnak-e egy, a politikai racionalitás és humanista felfogás mentén is indokoltnak tűnő békét, ráadásul az angolszász nyomás ebben a kezdetektől nem volt elhanyagolható. Mint a kormányfő kiemelte, mindez azért is elgondolkodtató, mert keresztény szemszögből nincs alternatívája a békepárti akaratnak. E körben pedig minden európai vezetőben legalább a kétségnek jelen kell vagy kellene lennie a háború miatt – mutatott rá az alkotmányjogász.