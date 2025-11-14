Zelenszkij Ukrajnája jogállam?

Zelenszkij a korrupciót felszámoló szervek munkáját is gátolja

Lapunk korábban arról is írt, hogy az ukrán elnök nyomás alatt tartja a korrupciós ügyeket vizsgáló szervezeteket, hogy azok ne tudják felfedni a kormányzati visszaéléseket.

Az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség, a SAPO vezetője szerint Zelenszkij semmilyen eszköztől nem riad vissza: folyamatosan félelemben tartja a szervezetek munkatársait, és megfélemlíti azokat is, akik bejelentést tesznek a korrupciós ügyekről.

Júliusban a korrupcióellenes hatóságok függetlenségét gyakorlatilag megszüntető törvényt fogadott el az ukrán parlament. A jogszabály jelentősen kiterjesztette a főügyész hatáskörét a NABU és a SAPO felett.

Az intézkedés heves tiltakozásokat váltott ki, majd július végén, a nemzetközi nyomás és a belső tiltakozáshullám után az ukrán parlament elfogadta a 13533-as törvényjavaslatot, amely visszaállítja a független korrupcióellenes intézmények jogköreit.

Ez még jogállam vagy inkább maffiaállam?

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint az Európai Unió jogrendje egyértelműen meghatározza, milyen értékeket kell tiszteletben tartania mind a tagállamoknak, mind a csatlakozni kívánó országoknak.

Az EUSZ 2. cikke kimondja, hogy az unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság értékein alapul. Az EUSZ 49. cikke szerint pedig csak olyan állam kérheti felvételét, amely ténylegesen és bizonyíthatóan megfelel ezeknek az elvárásoknak

– hangsúlyozta lapunknak a szakértő.