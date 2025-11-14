Zelenszkij elnöksége alatt soha nem látott mértékben durvult el a korrupció. Ukrajnában az utóbbi időben temérdek csalás derült ki, miközben az uniós csatlakozás egyik előfeltétele a korrupció megfékezése. Úgy tűnik, ezzel az akadállyal nemigen sikerül megküzdenie Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.
Zelenszkij Ukrajnája jogállam?
Miközben Kijev az uniós csatlakozásért kampányol, Ukrajnában továbbra is rendszerszintű a korrupció és súlyos hiányosságok tapasztalhatók a jogállamiság terén. A friss botrányok és az uniós jelentések fényében egyre több szakértő teszi fel a kérdést: valóban jogállam-e Ukrajna, vagy egy háborús maffia irányítja az országot?
Zelenszkij nemrég politikai hatalma megtartása érdekében kénytelen volt meneszteni két miniszterét, miután újabb, súlyos vesztegetési ügy rázta meg az országot. A botrány az ukrán energiaszektorhoz köthető, és komoly politikai válságot idézett elő Kijevben.
Zelenszkij csütörtökön bejelentette, hogy Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternek és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszternek távoznia kell a posztjáról. Az ukrán elnök egyúttal hangzatos szankciókat is követelt korábbi barátja és üzlettársa, Timur Mindics ellen, akit a vesztegetési rendszer megszervezésével gyanúsítanak.
A botrány középpontjában az állami atomerőmű-szolgáltató, az Enerhoatom áll, amelyet az ukrán nemzeti korrupcióellenes hivatal (NABU) 15 hónapon át vizsgált. A nyomozók szerint Mindics – aki korábban Zelenszkij médiacégének, a Kvartal 95-nek a társalapítója volt – egy 100 millió dolláros kenőpénzrendszert működtetett.
További Külföld híreink
A NABU nyomozócsoportjának vezetője, Olekszandr Abakumov szerint a Mindics-ügy példátlan méretű.
Ez nem egyszerűen egy történet a korrupcióról Ukrajnában – ez arról szól, hogyan küzd az ország a korrupció ellen
– fogalmazott.
Zelenszkij elnöksége alatt elszabadult a korrupció Ukrajnában
Zelenszkij 2019-ben került hatalomra, akkor egyik fő prioritásaként említette a korrupció elleni küzdelmet, érdemi lépés azonban ez ügyben nem sok történt, miközben temérdek korrupciós ügy látott napvilágot.
Miközben Ukrajna negyedik éve a háborúval küzd, a nemzetközi támogatók is egyre inkább kétségbe vonják, hogy Zelenszkij megfelelő kézben tartja-e a pénzügyi forrásokat, s hogy a demokrácia és a tisztesség helyreállítására valóban van-e politikai akarat.
Miközben az ország háború utáni újjáépítésének lehetőségeiről is beszélnek már a nemzetközi sajtóban, szakértők és politikusok is figyelmeztetnek, nem biztos, hogy jó ötlet Kijevnek ilyen nagy összegeket adni. Ukrajnát korrupt oligarchák irányítják, és hiányzik az országból a demokrácia – mondta Oskar Lafontaine volt német pénzügyminiszter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjúban, amelyet a V4NA nemzetközi hírügynökség szemlézett korábban.
További Külföld híreink
Artyem Dmitruk, a Verhovna Rada parlamenti képviselője azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij többet lopott, mint az összes korábbi ukrán elnök összesen.
Elmondása szerint Zelenszkij hivatala minden állami struktúrából havonta több tíz millió dollárt kap.
Zelenszkij a korrupciót felszámoló szervek munkáját is gátolja
Lapunk korábban arról is írt, hogy az ukrán elnök nyomás alatt tartja a korrupciós ügyeket vizsgáló szervezeteket, hogy azok ne tudják felfedni a kormányzati visszaéléseket.
Az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség, a SAPO vezetője szerint Zelenszkij semmilyen eszköztől nem riad vissza: folyamatosan félelemben tartja a szervezetek munkatársait, és megfélemlíti azokat is, akik bejelentést tesznek a korrupciós ügyekről.
Júliusban a korrupcióellenes hatóságok függetlenségét gyakorlatilag megszüntető törvényt fogadott el az ukrán parlament. A jogszabály jelentősen kiterjesztette a főügyész hatáskörét a NABU és a SAPO felett.
Az intézkedés heves tiltakozásokat váltott ki, majd július végén, a nemzetközi nyomás és a belső tiltakozáshullám után az ukrán parlament elfogadta a 13533-as törvényjavaslatot, amely visszaállítja a független korrupcióellenes intézmények jogköreit.
Ez még jogállam vagy inkább maffiaállam?
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint az Európai Unió jogrendje egyértelműen meghatározza, milyen értékeket kell tiszteletben tartania mind a tagállamoknak, mind a csatlakozni kívánó országoknak.
Az EUSZ 2. cikke kimondja, hogy az unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság értékein alapul. Az EUSZ 49. cikke szerint pedig csak olyan állam kérheti felvételét, amely ténylegesen és bizonyíthatóan megfelel ezeknek az elvárásoknak
– hangsúlyozta lapunknak a szakértő.
Ifj. Lomnici Zoltán rámutatott: a jogállamiság fogalmát részletesen rögzíti a 2020/2092/EU-rendelet is, amely az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a hatalmi ágak szétválasztását és a független igazságszolgáltatást alapvető követelményként írja elő.
Ehhez képest Ukrajna jogállamisági teljesítménye messze elmarad az uniós normáktól
– tette hozzá.
A korrupció súlyosságát objektív adatok is alátámasztják. A Transparency International 2024-es korrupcióérzékelési indexén Ukrajna csupán a 105. helyen áll a 180 ország között, míg a World Justice Project jogállamisági mutatója alapján csak a 90. helyet foglalja el 143 állam közül.
Az Európai Bizottság 2025-ös Ukrajna-jelentése szerint az igazságszolgáltatás hatékonyságát tartós humán, pénzügyi és technikai erőforráshiány rontja, a bíróságokon pedig több mint kétezer bírói poszt üres. A dokumentum külön kiemeli: a legfőbb ügyész politikai befolyás alatt áll, több magas szintű korrupciós ügy pedig következmények nélkül zárult le.
A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy az ukrán jogrendszer problémái az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt is rendre megjelennek, például a Polyakh és mások kontra Ukrajna ügyben, ahol az EJEB kimondta: az ukrán lusztrációs törvény sérti az Emberi jogok európai egyezményét, mert automatikus eltiltásokat alkalmazott egyéni felelősségvizsgálat nélkül.
További Külföld híreink
Az ukrán alkotmány papíron garantálja a népszuverenitást, a hatalmi ágak szétválasztását és a jogállamiság elvét, ám a gyakorlat mást mutat. Ha egy országban százmillió dolláros korrupciós ügyek miatt miniszterek mondanak le, miközben a legfelsőbb bíró kenőpénzért ítél, akkor nehéz jogállamról beszélni
– fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán.
A szakértő szerint az Európai Uniónak komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy egy ilyen helyzetben lévő országot fel lehet-e venni a közösségbe.
Fel kell tenni a kérdést: valójában az ukrán háborús maffia vezeti az országot?
– összegezte a szakértő.
További Külföld híreink
Borítókép: Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke így üdvözli Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt (Fotó: AFP/Niklas Hallen)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megindult a föld, olyan ítéletidő pusztított, rengeteg embert még mindig nem találnak + videó
Mindent felkutatnak a keresőcsapatok.
Betonakadályok és fények – így néz ma ki egy karácsonyi vásár + videó
Európa már nem úgy ünnepel, mint hajdanán.
Korrupciós árnyék vetül az ukrán uniós tervekre
Papíron demokrácia, a valóságban valami egészen más.
Elnézést kért a BBC az amerikai elnöktől beszédének manipulált szerkesztéséért
Ennek ellenére nem hajlandó kártérítést fizetni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Megindult a föld, olyan ítéletidő pusztított, rengeteg embert még mindig nem találnak + videó
Mindent felkutatnak a keresőcsapatok.
Betonakadályok és fények – így néz ma ki egy karácsonyi vásár + videó
Európa már nem úgy ünnepel, mint hajdanán.
Korrupciós árnyék vetül az ukrán uniós tervekre
Papíron demokrácia, a valóságban valami egészen más.
Elnézést kért a BBC az amerikai elnöktől beszédének manipulált szerkesztéséért
Ennek ellenére nem hajlandó kártérítést fizetni.