Lipcsei PéterSoroksárNB IIBudafok

Lipcsei Pétert elragadta az indulat, saját játékosaira akadt ki egy gólpassz miatt

Hiába vezetett a Soroksár 2-0-ra a Budafok otthonában a labdarúgó NB II 11. fordulójából elhalasztott meccsen, Nikházi Márk csapata a szünet után egyenlített (2-2), így a régi-új edző egy ponttal tért vissza a XXII. kerületiek kispadjára. Lipcsei Péter, a vendégek edzője a sajtótájékoztatón rendkívül csalódott volt, amiért a második hazai gólnál lényegében az ő játékosa adta a gólpasszt az ellenfélnek.

Perlai Bálint
2025. 11. 15. 16:53
Lipcsei Péter szóvá tette csapata hatalmas hibáját a Budafok ellen
Lipcsei Péter szóvá tette csapata hatalmas hibáját a Budafok ellen Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Eredetileg október 27-én, hétfőn rendezték volna a Budafok–Soroksár NB II-es labdarúgó-mérkőzést, csakhogy a XXII. kerületi stadionban kigyulladt az egyik reflektor áramellátásáért felelős kapcsolószekrény. Így a novemberi válogatottszünetben pótolták be a mérkőzést. Érdekes helyzet állt fel Budafokon, ugyanis tavasszal Nikházi Márkot Mészöly Géza váltotta a kispadon, csakhogy a vezetőedzőt a Vasas elleni 3-0-s vereség után menesztették, miután a BMTE az utolsó helyen állt, 12 meccsen mindössze nyolc pontot szerzett az együttes. Nikházi pedig visszatért a XXII. kerületbe, az első meccse a Lipcsei Péter vezette, szintén kiesés elől menekülő Soroksár elleni volt. 

Lipcsei Péter csapata, a Soroksár hiába vezetett 2-0-ra a Budafok otthonában, a végén az egy pontnak is örülhetett
Lipcsei Péter csapata, a Soroksár hiába vezetett 2-0-ra a Budafok otthonában, a végén az egy pontnak is örülhetett  Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A Soroksár remekül kezdte a meccset, a második percben egy jobb oldali szabadrúgásra a csapatkapitány, Lovrencsics Balázs érkezett, majd négy méterről a hazai kapuba lőtt. A szünetben pedig már kétgólos volt a vendégelőny, Gólik Benjámin kapott egy tökéletes indítást, a kapus mellett eltolva könnyedén lőtt az üres kapuba. Gólik a mostani idényben a Fradi színeiben is játszott, a Szarvaskend ellen csereként beállva szerzett mesterhármast.

Lipcsei Péter szóvá tette a hatalmas védelmi hibát

A szünet után viszont a Budafok akarata érvényesült, Nikházi remekül nyúlt bele a meccsbe, két cseréje pedig pontot mentett – noha ehhez a soroksári védelem is kellett. Előbb Stumpf Gábor lőtt a kapuba egy szögletvariáció végén, 

majd a 75. percben egy borzasztóan hazatett labdára Varga Balázs csapott le. A középpályás kapufát lőtt, de a kipattanót Kovács Dávid begyűjtötte, majd a másik csere, Hajdú Roland értékesítette a ziccert. 

A végén még a BMTE előtt adódtak helyzetek, de újabb gól nem született (2-2). A vendégek trénere, Lipcsei Péter a második kapott gól miatt rendkívül bosszús volt. 

– Nagyon nehéz indulatok nélkül nyilatkozni – kezdte Lipcsei. – Azt gondolom, hogy ma itt hagytunk két pontot. Az első félidőben jól játszottunk, 2-0-ra vezettünk, Radnótinak még el sem kellett vetődnie (Radnóti Dániel a Soroksár kapusa – a szerk.). Szokták mondani, hogy a kétgólos előny a legveszélyesebb, és ez be is igazolódott. Ha a másodikra lőttünk volna egy harmadikat még a szünet előtt, akkor lezárhattuk volna a meccset. 

Látjátok, hogy ilyen hibákat nem lehet elkövetni az NB II-ben, konkrétan gólpasszt adtunk az ellenfélnek. Egészen elképesztő, nem tudok mit mondani. Szomorú vagyok.

A régi-új edző döntetlennel tért vissza Budafokon

Ezután Nikházi érthetően elégedettebb volt, külön kiemelte, hogy csapatának volt ereje kétgólos hátrányból felállnia. 

– Nagyon rosszul kezdtünk, remélem, ez egyszeri eset volt. Az első félidőre rányomta a bélyeget a második percben kapott gól. A szünetben bele kellett nyúlnom az összeállításba, nagyon örültem neki, hogy a srácok így reagáltak a helyzetre. Természetesen nyerni szerettünk volna, de 0-2-ről a pontmentés elfogadható. A második félidőben hatalmas volt a labdabirtoklási fölényünk, erre szokták mondani, hogy szinte felborult a pálya. A Soroksárnak igazából helyzete sem volt a második félidőben

A Budafok a döntetlen ellenére is az utolsó helyen áll tíz ponttal a másodosztályban, ugyanakkor rendkívül sűrű a mezőny. A kilencedik BVSC-nek van 14 pontja, a Soroksár pedig a 13. helyen áll 13 egységgel. A Budafoknak a téli szünet előtt két fontos mérkőzése lesz, hiszen a szintén alsóházi BVSC mellett a Videoton ellen játszik. Míg a Soroksár a Csákvárt fogadja, majd Kecskeméten zárja az évet. 

