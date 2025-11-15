Lipcsei Pétert elragadta az indulat, saját játékosaira akadt ki egy gólpassz miatt

Eredetileg október 27-én, hétfőn rendezték volna a Budafok–Soroksár NB II-es labdarúgó-mérkőzést, csakhogy a XXII. kerületi stadionban kigyulladt az egyik reflektor áramellátásáért felelős kapcsolószekrény. Így a novemberi válogatottszünetben pótolták be a mérkőzést. Érdekes helyzet állt fel Budafokon, ugyanis tavasszal Nikházi Márkot Mészöly Géza váltotta a kispadon, csakhogy a vezetőedzőt a Vasas elleni 3-0-s vereség után menesztették, miután a BMTE az utolsó helyen állt, 12 meccsen mindössze nyolc pontot szerzett az együttes. Nikházi pedig visszatért a XXII. kerületbe, az első meccse a Lipcsei Péter vezette, szintén kiesés elől menekülő Soroksár elleni volt.

Lipcsei Péter csapata, a Soroksár hiába vezetett 2-0-ra a Budafok otthonában, a végén az egy pontnak is örülhetett Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A Soroksár remekül kezdte a meccset, a második percben egy jobb oldali szabadrúgásra a csapatkapitány, Lovrencsics Balázs érkezett, majd négy méterről a hazai kapuba lőtt. A szünetben pedig már kétgólos volt a vendégelőny, Gólik Benjámin kapott egy tökéletes indítást, a kapus mellett eltolva könnyedén lőtt az üres kapuba. Gólik a mostani idényben a Fradi színeiben is játszott, a Szarvaskend ellen csereként beállva szerzett mesterhármast.

Lipcsei Péter szóvá tette a hatalmas védelmi hibát

A szünet után viszont a Budafok akarata érvényesült, Nikházi remekül nyúlt bele a meccsbe, két cseréje pedig pontot mentett – noha ehhez a soroksári védelem is kellett. Előbb Stumpf Gábor lőtt a kapuba egy szögletvariáció végén,

majd a 75. percben egy borzasztóan hazatett labdára Varga Balázs csapott le. A középpályás kapufát lőtt, de a kipattanót Kovács Dávid begyűjtötte, majd a másik csere, Hajdú Roland értékesítette a ziccert.

A végén még a BMTE előtt adódtak helyzetek, de újabb gól nem született (2-2). A vendégek trénere, Lipcsei Péter a második kapott gól miatt rendkívül bosszús volt.

– Nagyon nehéz indulatok nélkül nyilatkozni – kezdte Lipcsei. – Azt gondolom, hogy ma itt hagytunk két pontot. Az első félidőben jól játszottunk, 2-0-ra vezettünk, Radnótinak még el sem kellett vetődnie (Radnóti Dániel a Soroksár kapusa – a szerk.). Szokták mondani, hogy a kétgólos előny a legveszélyesebb, és ez be is igazolódott. Ha a másodikra lőttünk volna egy harmadikat még a szünet előtt, akkor lezárhattuk volna a meccset.

Látjátok, hogy ilyen hibákat nem lehet elkövetni az NB II-ben, konkrétan gólpasszt adtunk az ellenfélnek. Egészen elképesztő, nem tudok mit mondani. Szomorú vagyok.

A régi-új edző döntetlennel tért vissza Budafokon

Ezután Nikházi érthetően elégedettebb volt, külön kiemelte, hogy csapatának volt ereje kétgólos hátrányból felállnia.