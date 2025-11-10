Mészöly GézaBMTENB IIBudafok

Egy napon belül itt a harmadik edzőváltás: most Mészöly az áldozat

Vasárnap este az NB I-es Újpest, hétfőn az NB II-es Videoton jelentette be, hogy elköszönt a vezetőedzőjétől. Hétfő délután a szintén másodsztályú Budafok követte a példájukat, Mészöly Géza az áldozat, neki kell mennie azok után, hogy a csapat ismét vereséget szenvedett, és a tabella utolsó helyén áll.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 15:27
Mészöly Gézának hét hónap jutott Budafokon, a gyenge szereplés miatt felállították a BMTE kispadjáról. Fotó: Koncz Márton
A Mészöly név kötődik Budafokhoz. A Szőke Szikla, azaz Mészöly Kálmán a hetvenes években ült a BMTE kispadján fiatal edzőként, a fia, Géza pedig hét hónapja ülhetett le a csapat kispadjára. Ebben az idényben nem kísérte sok siker a munkáját, a Budafok a legutóbbi három bajnokiját szerzett gól nélkül bukta el, az utolsó csepp a pohárban a hazai pályán elszenvedett 3-0-s kudarc volt a Vasas ellen, és a csapat jelenleg a tabella utolsó helyén áll. A BMTE a MOL Magyar Kupából is kiesett, Zalaegerszegen kapott ki 3-1-re a legjobb 32 között.

Mészöly Géza boldogan érkezett Budafokra márciusban
Mészöly Géza (jobbra) márciusban érkezett Budafokra, a mellett álló Filkor Attila most új edző után nézhet (Fotó: budafok1912.hu)

A türelem elfogyott, hétfő kora délután a klub közleményt adott ki. „A Budafoki MTE Labdarúgó Kft. vezetése közös megegyezéssel felbontotta Mészöly Géza vezetőedző és Lengyel Patrik asszisztens edző szerződését. A Mészöly név az elmúlt évtizedekben sok tekintetben egybeforrt a budafoki labdarúgással, hiszen Mészöly Kálmán után fia, Géza is vezetőedzőként dolgozhatott a promontor utcai kispadon. Eddigi munkáját megköszöntük, további szakmai pályafutásához pedig sok sikert kívánunk! Klubunk vezetőségének döntése értelmében Filkor Attila sportigazgató haladéktalanul megkezdte a tárgyalásokat az új edzőjelöltekkel, amint ebben az ügyben is döntés születik, azt a tisztelt szurkolókkal és a közvéleménnyel közöljük.”

Sajtóhír szerint Mészöly Géza helyét az elődje, Nikházi Márk veheti át, aki a múlt héten mondott fel Dorogon.

