Mészöly Géza kiakadt az NB II-es ellenfélre, amely inkább hagyta szenvedni a csapatát

Mészöly Géza, az NB II-es Budafok edzője nem volt boldog, amikor meglátta a csapatok programját a következő hetekben. Egy tévés meccs, illetve a Zalaegerszeg elleni Magyar Kupa-találkozó mindent felborított, sőt az NB II-es Szeged sem könnyítette meg Mészöly Géza és a BMTE helyzetét.

2025. 10. 17. 12:38
Mészöly Géza nem fogta vissza magát, amikor a Budafok kemény programjáról kérdezték
Jó szájízzel mehetett a válogatottszünetre Mészöly Géza együttese, a Budafok. A fővárosi csapat a labdarúgó NB II-ben előbb április után nyert újra idegenben – a Tiszakécske 2-1-es legyőzésével –, majd a Kozármisleny ellen úgy tartott otthon egy pontot, hogy végig az eredmény után rohant a csapat, de a hosszabbításban a nyáron érkező Bukta Csaba pontot mentett (2-2). Kilenc forduló után a 13. hely és a kilenc pont viszont messze van az elvárttól, és ezt Mészöly is tudja.

Mészöly Géza is tudja, a vezetőség többet vár tőle Budafokon
Mészöly Géza is tudja, hogy a vezetőség többet vár tőle Budafokon. Forrás: Budafok1912.hu

A jelenlegi NB II-es 13. helyezésünk lehetne jobb is, amivel persze a klubvezetésünk sem elégedett, és ezzel így vagyok magam is

– válaszolta a korábbi újpesti edző a Metropolnak. A Budafok a mostani idényben a már említett, Tiszakécske elleni siker mellett mindössze egyszer nyert a bajnokságban, még augusztusban. A Kecskemét elleni 2-0-s siker viszont emlékezetesre sikeredett, hiszen a meccs után pár nappal a KTE menesztette Gera Zoltánt – a klub pedig azóta szárnyal, már a negyedik az NB II-ben.

 

Erős két hét következik a Budafoknak, ezt Mészöly Géza sem hagyta szó nélkül

A válogatottszünet után kemény napjai lesznek a csapatnak, három bajnoki és egy kupamérkőzés bő két hét leforgása alatt.

  • Október 17., péntek: Mezőkövesd–Budafok
  • Október 27., hétfő: Budafok–Soroksár
  • Október 30., csütörtök: Zalaegerszeg–Budafok (Magyar Kupa)
  • November 2., vasárnap: Szeged–Budafok

Ebből főként az utóbbi három lesz durva, miután egy héten belül háromszor is pályára lép a BMTE. Október végén, a Soroksár elleni bajnokit az M4 Sport rakta át hétfőre, mivel abból a fordulóból a fővárosi összecsapást is műsorra tűzik. Ugyanakkor a zalaegerszegi és szegedi túra ezután pár nap alatt jó pár kilométer lesz Mészöly Gézáéknak – összesen közel ezer. Mészöly a szegediekkel telefonon beszélt is, hogy nem lehetséges-e a bajnokit egy nappal elhalasztani.

Arra kértem a szegedieket, hogy halasszunk egy napot, de ebbe nem mentek bele, így aztán utazgathatunk nyolcszáz kilométert. Nem egy fair play-reakció… 

A döntés a Szeged részéről érthető, miután a klub már október 28-án, kedden – tehát két nappal korábban – játszik a Magyar Kupában. Aczél Zoltán együttese a Diósgyőr otthonában lép pályára a legjobb 16 közé jutásért, így ők biztosan kipihentek lesznek a vasárnapi összecsapásra.

