A technika ördöge közbeszólt, lefújták a mai NB II-es mérkőzést

Az NB II 11. fordulójának zárómérkőzése 20 órakor kezdődött volna el, de a találkozó a házigazda Budafok közösségi oldalának tájékoztatása szerint „technikai hiba miatt” elmarad.

A Budafok játékosai hiába öltöztek fel meccsszerelésbe hétfő este, a bajnoki elmarad Fotó: Budafoki MTE

A Budafok tájékoztatta a szövetséget is

A fővárosi klub a Soroksár csapatát fogadta volna, de végül el kellett halasztaniuk a meccset. A vezetőség természetesen jelezte az MLSZ-nek, hogy elmarad a bajnoki meccsük.

Klubunk tájékoztatta a Magyar Labdarúgó-szövetség illetékes vezetőit, aki jelezték, hogy a mérkőzés később kerül megrendezésre

– írták. Lapunk forrásai szerint egy kigyulladt kapcsolószekrény miatt halasztották el a találkozót.

A Budafokot jelenleg a 15. hely illeti meg a tabellán, a Soroksár a középmezőnyben, a 10. helyen áll a tizenhat csapatos bajnokságban.

NB II, 11. forduló: szombat: Videoton–Szeged 1-0 (1-0) vasárnap: Kecskemét–Karcag 2-0 (0-0)

Csákvár–Tiszakécske 3-1 (1-0)

Ajka–Kozármisleny 0-2 (0-1)

Budapest Honvéd–Mezőkövesd 5-2 (2-1)

BVSC-Zugló–Vasas 0-0

Szentlőrinc–Békéscsaba 2-2 (1-2)





