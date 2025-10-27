Mészöly GézaNB IIBudafoki MTElabdarúgásSoroksár SC

A technika ördöge közbeszólt, lefújták a mai NB II-es mérkőzést

Elmarad a hétfő estére kiírt mérkőzés a labdarúgó NB II 11. fordulójában. A Budafok fogadta volna hazai pályán a Soroksárt, de a stadionban egy kapcsolószekrény meghibásodott, majd kigyulladt, így végül elhalasztották a találkozót.

2025. 10. 27. 20:17
A Budafok játékosainak hétfő este nem volt feladatuk
Az NB II 11. fordulójának zárómérkőzése 20 órakor kezdődött volna el, de a találkozó a házigazda Budafok közösségi oldalának tájékoztatása szerint „technikai hiba miatt” elmarad.

A Budafok játékosai hiába öltöztek fel meccsszerelésbe hétfő este, a bajnoki elmarad.
A Budafok tájékoztatta a szövetséget is

A fővárosi klub a Soroksár csapatát fogadta volna, de végül el kellett halasztaniuk a meccset. A vezetőség természetesen jelezte az MLSZ-nek, hogy elmarad a bajnoki meccsük.

Klubunk tájékoztatta a Magyar Labdarúgó-szövetség illetékes vezetőit, aki jelezték, hogy a mérkőzés később kerül megrendezésre 

– írták. Lapunk forrásai szerint egy kigyulladt kapcsolószekrény miatt halasztották el a találkozót.

A Budafokot jelenleg a 15. hely illeti meg a tabellán, a Soroksár a középmezőnyben, a 10. helyen áll a tizenhat csapatos bajnokságban.

NB II, 11. forduló:

szombat:

  • Videoton–Szeged 1-0 (1-0)

vasárnap:

  • Kecskemét–Karcag 2-0 (0-0)
  • Csákvár–Tiszakécske 3-1 (1-0)
  • Ajka–Kozármisleny 0-2 (0-1)
  • Budapest Honvéd–Mezőkövesd 5-2 (2-1)
  • BVSC-Zugló–Vasas 0-0
  • Szentlőrinc–Békéscsaba 2-2 (1-2)



 

 

