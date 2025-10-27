A technika ördöge közbeszólt, lefújták a mai NB II-es mérkőzést

Az NB II 11. fordulójának zárómérkőzése 20 órakor kezdődött volna el, de a találkozó a házigazda Budafok közösségi oldalának tájékoztatása szerint „technikai hiba miatt” elmarad.
A Budafok tájékoztatta a szövetséget is
A fővárosi klub a Soroksár csapatát fogadta volna, de végül el kellett halasztaniuk a meccset. A vezetőség természetesen jelezte az MLSZ-nek, hogy elmarad a bajnoki meccsük.
Klubunk tájékoztatta a Magyar Labdarúgó-szövetség illetékes vezetőit, aki jelezték, hogy a mérkőzés később kerül megrendezésre
– írták. Lapunk forrásai szerint egy kigyulladt kapcsolószekrény miatt halasztották el a találkozót.
A Budafokot jelenleg a 15. hely illeti meg a tabellán, a Soroksár a középmezőnyben, a 10. helyen áll a tizenhat csapatos bajnokságban.
