Orbán Viktor sikere a brit sajtó figyelmének középpontjában

Orbán Viktor a múlt heti washingtoni látogatása után vitathatatlan győzelmet aratott: Magyarország határozatlan idejű mentességet kapott az Oroszországból származó olajra és gázra vonatkozó amerikai szankciók alól. Az ügy Magyarország energiaellátásának biztonságát, valamint a közelgő parlamenti választások kimenetelét is befolyásolhatja – írja a Guardian.

Orbán Viktor múlt heti washingtoni látogatása után vitathatatlan győzelmet aratott Fotó: AFP

Orbán Viktor diplomáciai sikere nemzetközi visszhangot kapott

Orbán Viktor a Fehér Házban tett látogatása után a sajtó előtt hangsúlyozta, hogy „tökéletes találkozót” folytatott Donald Trumppal.