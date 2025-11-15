Orbán Viktor sikere a brit sajtó figyelmének középpontjában

Orbán Viktor a múlt heti washingtoni látogatása után vitathatatlan győzelmet aratott: Magyarország határozatlan idejű mentességet kapott az Oroszországból származó olajra és gázra vonatkozó amerikai szankciók alól. Az ügy Magyarország energiaellátásának biztonságát, valamint a közelgő parlamenti választások kimenetelét is befolyásolhatja – írja a Guardian.
Orbán Viktor diplomáciai sikere nemzetközi visszhangot kapott
Orbán Viktor a Fehér Házban tett látogatása után a sajtó előtt hangsúlyozta, hogy „tökéletes találkozót” folytatott Donald Trumppal.
Az Egyesült Államok határozatlan ideig mentesíti Magyarországot az amerikai szankciók alól, ezzel gyakorlatilag lehetővé téve, hogy hazánk továbbra is energiát importáljon Oroszországból.