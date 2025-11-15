Orbán ViktorszankciókminiszterelnökOrbán-Trump-csúcsgyőzelemenergiaárakGuardianDonald TrumpMarco Rubio

Orbán Viktor sikere a brit sajtó figyelmének középpontjában

A Guardian is arról ír, hogy Orbán Viktor a washingtoni tárgyalások révén biztosította a magyarországi energiaárakat, és ezzel jelentősen erősödnek a miniszterelnök esélyei a közelgő választásokon. A sikeres diplomáciai lépések mérséklik a lakosság rezsiterheit, miközben stabilizálják a kormányfő politikai pozícióját.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 17:44
Orbán Viktor diplomáciai sikere nemzetközi visszhangot kapott Forrás: MTI
Orbán Viktor a múlt heti washingtoni látogatása után vitathatatlan győzelmet aratott: Magyarország határozatlan idejű mentességet kapott az Oroszországból származó olajra és gázra vonatkozó amerikai szankciók alól. Az ügy Magyarország energiaellátásának biztonságát, valamint a közelgő parlamenti választások kimenetelét is befolyásolhatja – írja a Guardian.

Orbán Viktor a múlt heti washingtoni látogatása után vitathatatlan győzelmet aratott
Orbán Viktor múlt heti washingtoni látogatása után vitathatatlan győzelmet aratott Fotó: AFP

Orbán Viktor diplomáciai sikere nemzetközi visszhangot kapott

Orbán Viktor a Fehér Házban tett látogatása után a sajtó előtt hangsúlyozta, hogy „tökéletes találkozót” folytatott Donald Trumppal. 

Az Egyesült Államok határozatlan ideig mentesíti Magyarországot az amerikai szankciók alól, ezzel gyakorlatilag lehetővé téve, hogy hazánk továbbra is energiát importáljon Oroszországból.

A találkozón Orbán és Trump több gazdasági és katonai ügyben is megállapodott. Magyarország vállalta, hogy 600 millió dollár értékben vásárol amerikai cseppfolyósított földgázt és 700 millió dollárt költ amerikai katonai ellátmányra. 

Emellett egy pénzügyi pajzsról is megállapodás született Magyarország számára, 20 milliárd dollár értékben.

A washingtoni diplomáciai források azon állításaira, hogy az egyezség egyelőre csupán szóbeli,  Szijjártó Péter egyértelmű választ adott. Elmondta:

Az amerikai szankciók alóli mentesség mindaddig érvényben van, amíg Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök hivatalban van, a lényeg, hogy erre múlt héten kezet fogtak, az írásba foglalás már csupán egy technikai, bürokratikus kérdés

– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt emelte ki, hogy az olaj- és gázvezetékek esetében azért kapott halasztást Magyarország, mert azonnali leállításuk súlyos gazdasági következményekkel járna.

A kongresszusi tanácsadók szerint hazánk energiaárainak alacsonyan tartása, valamint a közelgő választások előtti kommunikáció szempontjából is jelentős üzenetnek számít Orbán Viktor sikere.

Feledy Botond brüsszeli geopolitikai elemző szerint a találkozó eredménye a magyar belpolitikai színtéren is kiemelt jelentőségű. 

A Fidesz számára ez győzelem: így tudják alacsonyan tartani a közüzemi árakat. Ugyanakkor az ellenzék azt kérdezi, hogy a 700 millió dolláros fegyverüzlet megéri-e Magyarországnak, és miért nem készült az ország 2022 óta az orosz energiaforrások leállítására

– tette hozzá.

Orbán washingtoni látogatása egyszerre szimbolikus és gyakorlati jelentőségű: biztosította az ország energiaellátását, erősítette a külpolitikai pozíciót és erős kampányüzenetet adott a Fidesznek. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

