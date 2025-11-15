A visintini magyar kápolna száz év után is a béke szimbóluma

A Doberdo del Lago községhez tartozó Visintini településen álló magyar kápolna – Cappella Ungherese – a megbékélés, a kiengesztelődés és a megbocsátás egyik európai szimbóluma lett – erről a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt olaszországi látogatásán, pénteken.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Vargha Tamás beszédében úgy fogalmazott: Doberdó a magyar lélek számára a nagy háború talán egyik legfájdalmasabb hadszíntere, és nem véletlen, hogy sokan földi pokolként említették.

Mégis, nekünk Doberdó nem a vereség és nem a veszteség szimbóluma: Doberdó mindannyiunkat a magyar katonai helytállásra, bátorságra, hazaszeretetre és a kitartásra emlékeztet. Valójában megmutatja, hogy mit jelent magyarnak lenni

– tette hozzá.

Mint mondta, a kápolnát hős magyarok építették a háború poklában, hogy elesett testvéreikről emlékezzenek, a Mindenhatóhoz fohászkodjanak, „hogy a hazától messze legyen valami, ami magyar, ahol a szívük egy ima erejéig megpihenhet, egy hely, ahol a fegyverek villámlása, az ágyúk dörgése között a lélek csendben megnyugodhat”.

Fotó: Facebook

Hozzátette: a háború véget ért, de itt maradtak az elesett hősök és az apró kápolna.

Több mint száz évvel később ez a kápolna még mindig áll, és büszkén mondhatjuk, hogy az emlékezeten túl a kápolna a megbékélés, a kiengesztelődés és a megbocsátás egyik európai szimbóluma lett

– emelte ki.

Az államtitkár hangsúlyozta, éppen ezért fontos, hogy a lehető legméltóbb módon óvjuk és őrizzük meg az utókor számára az épületet, ezért is kérték együttműködésre és együttgondolkodásra olasz és szlovén barátainkat.

„Kérésünk pedig nemcsak értő, de segítő fülekre is talált, amiért ezúton szeretném kifejezni legmélyebb köszönetünket és hálánkat. Köszönjük, hogy most egymás kezét megfogva, barátokként tudunk példát mutatni, és tenni egy lépést a békét, együttműködést és prosperitást jelentő Európa felé, nemet mondva a viszályra és nemet mondva a háborúra” – fogalmazott az államtitkár.

Kiemelte,

a kápolna üzenete: béke a népek között és béke Európában.

„Ez a most aláírt szerződés és a megállapodás magában foglalja a békét, a kölcsönös tiszteletet, az emlékezést és a tenni akarást, hogy majd gyermekeink és unokáink is méltó módon emlékezhessenek elődeinkre, köztük a magyar királyi 17-es honvéd gyalogezred fehérvári hőseire, és kifejezzük az országaink és nemzeteink közötti összefogást, és barátságot is”.