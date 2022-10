Védtelenné válhat az elesett magyar katonahősök olaszországi kápolnája

Közös sors

Zarándokhely, a megbékélés színtere lett, ahol magyar, olasz, szlovén és osztrák látogatók egy­aránt megfordulnak. Az épület színes ablakaiban a magyar, az olasz, a szlovén és az osztrák címer megidézi a közös sorsot. A fennsík, amelyért egykor heves küzdelmek folytak, mostanra beerdősült, de a családi történetek ma is kopár kövekről szólnak, amelyeken kicsorbul a gyalogsági ásó. Doberdó teljesen más harcmodort követelt, mint a hagyományos hadszínterek, Németh István elmondása szerint kezdetben a sebesülések jelentős része nem is közvetlen lövésből származott, hanem az ágyútűzben lepattanó kövektől és szikláktól. Lehetetlen volt lövészárkot ásni. A robbantott lövészárkokban egymásra rakott kőlapokat használtak fedezékként. A Múlt-kor történelmi magazin azt is megemlíti, hogy bár a számtalan barlang bombabiztos volt, de a belsejükben uralkodó félhomályt, hideget és a mindig csöpögő vizet szinte lehetetlen volt hosszú ideig elviselni.

A doberdói Redipuglia olasz katonai temetője hadianyagból készített síremlékekkel, 1933. A frontvonal minden méterére 13 elesett vagy sebesült olasz és nyolc osztrák–magyar katona jutott. Fotó: Getty Images

A katonák életét az is nehezítette, hogy természetes ivóvíz nem akadt a környéken.

– Olyan hideg tél volt 1916-ban – mondja Pintér Lajos –, hogy az ellenfelek megegyeztek: kétnapos tűzszünetet tartanak, és elmennek fát vágni. Ez Trentinónál történt, ahol az ismerősöm nagyapja a magyarokkal harcolt, annak unokatestvére viszont az olasz részen lakott. Egymás ellen küzdöttek a határon. Tűzszünetben elszívtak egy cigarettát. Helybéli katonabarátom, Sergio Petiziol nemrégiben elhatározta, hogy felkutatja a környező településeken található magyar katonasírokat. Mert minden faluban van belőlük egynéhány. Feltérképezzük az egész tartományt. A Visintinitől pár kilométerre fekvő osztrák–magyar katonai temetőt nagyon szépen rendben tartják az olaszok.

Emlékezet és hazafiság

Hatszázezerre tehető az első világháborúban hősi halált halt magyar katonák száma. Az elhunytaknak mintegy fele az olasz frontokon esett el. Az isonzói csaták – szám szerint 11, majd a 12., a caporettói áttörés – felőrölték a harcoló egységeket mindkét oldalon, az otthon maradottak pedig azt sem tudták, hol vannak a szeretteik eltemetve. Jött az értesítő, és nyomában elmélyült a hiány. A veszteség fájdalmát magukban hordozták a következő nemzedékek – az már az egyéni döntésen is múlt, hogy ki mit kezdett ezzel az örökséggel. A Krajczáros Alapítvány kurátora az elhunytak emlékének megőrzését és a fiatalok hazafiságra nevelését tartja egyik legfontosabb feladatának. A földrajzi távolság áthidalható, még ha az idő kerekét nem lehet is visszaforgatni:

– Száz évvel az események után az emberi emlékezet rostálódik. A társadalmi változások sajnálatos módon gyorsítják ezt a folyamatot – mondja Németh István. – A nagy háború után több ezer emlékmű épült az országban, és a családok is megőrizték az áldozatok személyes tárgyait, történeteit – a legkisebb faluban is. Hova lettek a régi családi fényképek? Az 1950–60-as években az iparosítás és az urbanizációs politika hatására a fiatalok beköltöztek a falvakból a lakótelepekre, de nem nagyon vitték magukkal a múltjukat a 45–60 négyzetméteres lakásba. Nem is fértek, a családi emlékek ott maradtak a falvakban. Eltűntek, elfelejtődtek. Amit naponta látunk – képet a falon, levelezőlapot a vitrinben –, azt megőrzi az emlékezet. De mi marad a családi történetekből az unokáknak és a dédunokáknak? Idén nyáron negyedik alkalommal vittünk diákokat a magyar kápolnához, hogy velük együtt végezzük el az éves karbantartási munkálatokat. Krampácsolás, festés, mázolás közben a gyerekek is részeseivé válnak a történelemnek. A megrongálódott tetőzet cseréjére azonban a mi erőnk kevés, és a javítás sem halogatható. Úgy érzem, nemzeti önérzetünket érinti, hogy a kápolna sorsát nem hagyhatjuk csupán az olasz adófizetőkre.

Szlovén érzékenység

A kápolnát érintő ügyeket a Doberdo del Lagó-i polgármesteri hivatal kezeli. Legjobb szándékaik ellenére a késedelemnek adminisztratív okai is vannak, mivel a korábban helyi védelem alatt álló épületet nemrégiben műemlékké nyilvánították. Az ügymenetet lassítja, hogy július második felében, miközben a hőmérséklet elérte a negyven Celsius-fokot, tűzvész pusztított a térségben. Az erdőtüzek átterjedtek Szlovéniára, és a határ menti településeken, köztük Visintiniben is óriási károk keletkeztek.

– A helyieknek megvan most a maguk pénzügyi problémája – mondja Görög István. – Ténylegesen a kápolnától pár száz méterre volt a tűzhatár, a közösség tagjait csak köszönet illeti, hiszen megfeszített erővel küzdöttek a saját vagyonuk megmentéséért is. Köszönetünk megnyilvánulhatna például abban, hogy tiszteletben tartjuk a helyi sajátosságokat, a Visintiniben élő szlovén nemzetiség érzékenységét. Hogy fokozottan odafigyelünk a kápolna környékére. Mi a helyzet most? Csodálatosak az eredményeink: zarándokutakat szervezünk, a megbékélés jegyé­ben évente több ezren felkeresik az emlékhelyet, de a látogatóknak elemi szükségleteik is vannak. Amikor beállít egy turistabusz negyven személlyel, az első út bizony a mosdóba vezetne. Ami nincs. Akkor miért csodálkozunk azon, hogy a kápolna környezete elhanyagolt, rendezetlen?! Az elmúlt években lehetőség adódott volna a korábbi tulajdonos után maradt romos parasztház megvásárlására, benne fogadótér kialakítására. Ez a hajó a Coviddal elúszott: a lezárások idején a tárgyalások megakadtak, közben a szomszéd élt az elővásárlási jogával, és megvásárolta a területet. Pedig szükség lenne olyan helyiségre, ahol le lehet ültetni ötven embert, ahol kiállítás, magyar szó várja az érdeklődőket.

Jó szándékú megmozdulásra sok példát találni Doberdóban, de a magyar fél részéről nincs egy megbízott szervezet, amely összefogná a kezdeményezéseket, amely felelősen képviselné a nemzeti emlékhely ügyét. Helyismeret hiányában megtörtént például, hogy háromnyelvű – magyar, olasz, német – emléktáblát avattak a szlovén többségű közösségben anélkül, hogy egyeztettek volna a helyi önkormányzattal. A környezet és a diplomáciai kérdések rendezése nemzeti érdek, hogy száz év múlva is el lehessen mesélni a fiataloknak: mi történt Doberdónál? A Honvédség és Társadalom Baráti Kör célja a béke fenntartása, hogy a helyi közösséggel együttműködve haladjon előre a kápolna ügye „napról napra egy-egy téglával” – ahogyan az a jelmondatukban is áll. Szervezésükben Spányi Antal megyés püspök november 7-én misét mond a magyar kápolnában a székesfehérvári katonaáldozatok emlékére, és felszenteli adományát, az új harangot, amely minden hősi halottért szól.