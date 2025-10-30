Gizella királynét II. János Pál pápa is tisztelte

Gizella II. Civakodó Henrik bajor herceg és Burgund Gizella leánya volt, 985 körül születhetett. Anyai ágon Nagy Károly császár leszármazottja.

Szent István és Gizella első találkozása

Gizella nem vonult kolostorba

Szent Istvánnal kötött házassága politikai szövetséget is jelentett a két ország között. Testvérei közül Brúnó augsburgi püspök lett, Brigida pedig apátnő. Ő maga is kolostorba szeretett volna vonulni, de 995-ben, amikor Géza megkérte őt a fia számára, Szent Adalbert biztatására belegyezett a házasságba.

A püspök megértette vele, hogy Istennek tetsző, kegyes cselekedet az is, ha egy nép megtérítésében vesz részt, mintha kolostorba vonulna.

A házasságnak egy ellenzője volt: Gerberga apátnő, Gizella nagynénje. II. Henrik, hogy letörje az ellenérzését, azt találta ki, hogy meghívta Vajkot, a későbbi Szent Istvánt vendégségbe. Gerberga úgy alakította a helyzetet, hogy István először az imádkozó Gizellát lássa meg. Figyelte, mit reagál a „barbár”, de István türelmesen kivárta, amíg az imádságot befejezte. A házasság Scheyernben, Bajorországban köttetett meg.

Gizella és István boldog házasságban éltek

Szeretet, tapintat és megértés jellemezte egész házasságukat. A királyné részt vett az esztergomi és somlyóvásárhelyi zárdák megalapításában is.

A Koppány elleni csatához két zászlót készített Istvánnak, Szent György és Szent Márton képeivel.

De nemcsak ezzel segítette a győzelmet, hanem a kíséretében érkező bajor lovagok is Szent István hadseregét erősítették. Gizella – bár biztos küzdött a honvággyal – nagyon jól beilleszkedett új környezetébe. Ez annak is volt köszönhető, hogy Szent Istvánra mint kiváló társra támaszkodhatott. Gizellával telepesek is érkeztek hazánkba.

Gizellával telepesek érkeztek

A Beszterce melletti Királynémeti települést a 12. században villa Bavarica, azaz „bajor falu” néven említették. Érdemes megjegyezni a szatmárnémeti telepesek 1230-ból származó hagyományát is, amely szerint őseik Gizella királyné idején érkeztek Magyarországra.

Gizella hímző- és varróműhelyt hozott létre

Ő alapította a veszprémi püspökséget, így szoros kapcsolata alakult ki Veszprém városával. Ezért is hívják a királynék városának a települést. Veszprémben a Gizella-kápolna őrzi a királyné emlékét. Nevéhez fűződik a koronázási palást megvarrása is.