Megérkezett az első hó, fehér lepelre ébredt a város + videó

A helyiek már elővették a lapátokat, a gyerekek pedig a szánkókat. Moszkva fehér hótakaróra ébredt: éjszaka 4 centiméter hó esett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 18:35
Megérkezett az első hó - illusztráció Fotó: Peter Dazeley Forrás: The Image Bank RF
A közműszolgáltatók már 1200 hóeltakarító gépet készítenek elő, és a téli gumik fontosságára is felhívták a figyelmet– írta a Life.ru. 

Moszkvában leesett az első hó Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP
Moszkvában leesett az első hó Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Korábban a portál arról számolt be, hogy a hó már szinte egész Oroszországot beborítja Szibériától és a Távol-Kelettől az Urálig. November 15-én éjjel a csapadék elérte Moszkvát. Az Oroszországi Szövetségi Vészhelyzeti Minisztérium arra kérte a moszkvaiakat, hogy biztonságos helyeken parkoljanak és vigyázzanak a gyermekekre.

Borítókép: Megérkezett az első hó (Fotó: Getty Images)

