Megérkezett az első hó, fehér lepelre ébredt a város + videó

A közműszolgáltatók már 1200 hóeltakarító gépet készítenek elő, és a téli gumik fontosságára is felhívták a figyelmet– írta a Life.ru.

Moszkvában leesett az első hó Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Korábban a portál arról számolt be, hogy a hó már szinte egész Oroszországot beborítja Szibériától és a Távol-Kelettől az Urálig. November 15-én éjjel a csapadék elérte Moszkvát. Az Oroszországi Szövetségi Vészhelyzeti Minisztérium arra kérte a moszkvaiakat, hogy biztonságos helyeken parkoljanak és vigyázzanak a gyermekekre.

