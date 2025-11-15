tankerPerzsa-öbölIRGCHormuzi-szorosIráni Iszlám Köztársaság

Egy hajó, amelynek nyoma veszett: mi történt a Talarával?

Az Iráni Forradalmi Gárda megerősítette, hogy bírósági utasítás alapján lefoglalt egy Cipruson bejegyzett tartályhajót a Hormuzi-szoros közelében. A Talara nevű, Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajó 30 ezer tonna petrolkémiai anyagot szállított, amikor péntek reggel elfoglalták. Az incidens egy újabb állomása annak a feszültséghullámnak, amely a térségben a júniusi izraeli–amerikai háború óta folyamatos. Az Egyesült Államok és brit biztonsági szervek is figyelemmel kísérik a helyzetet.

András János
2025. 11. 15. 17:16
Az IRGC katonái Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) megerősítette a nyugati hírszerzési jelentéseket, amelyek szerint feltartóztattak egy Cipruson bejegyzett tartályhajót, amely áthaladt a Hormuzi-szoroson. A Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő Talara nevű hajót péntek reggel foglalták le, miközben 30 000 tonna petrolkémiai anyagot szállított – írja az Al Jazeera.

Mi történt a Talarával?
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto

A művelet a jogi előírásoknak megfelelően, az Iráni Iszlám Köztársaság nemzeti érdekeinek és erőforrásainak védelme érdekében, valamint az igazságszolgáltatási hatóságok utasítására sikeresen megvalósult

 – mondta az IRGC szóvivője, azzal vádolva a hajót, hogy jogsértést követett el az engedély nélküli rakomány szállításával.

Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjának egy meg nem nevezett tisztviselője a médiának nyilatkozva elmondta, hogy az IRGC elfogta a hajót és több nyugati hírszerző ügynökség is megerősítette a jelentést. A Talarát, amelyet a ciprusi Columbia hajózási vállalat üzemeltet, az Egyesült Arab Emírségek egyik kikötőjéből indították útnak Szingapúr felé.

A vállalat közölte, hogy elvesztette a kapcsolatot a hajóval, és hozzátette, hogy együttműködik a tengeri biztonsági ügynökségekkel és a hajó tulajdonosával, miközben a legfontosabbnak a legénység biztonságát tartja. 

Azt is elmondták, hogy a rakomány magas kéntartalmú gázolaj volt, amelyet többek között tengeri hajók üzemanyagaként használnak. 

Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Központja az eset helyszínét az Emirátusokban fekvő Khor Fakkan városától 37 kilométerre keletre határozta meg, és közölte, hogy állami tevékenység áll az ügy mögött. Az Ambrey biztonsági ügynökség szerint három kis hajó közelítette meg a Talarát, miközben az dél felé tartott a Hormuzi-szoroson keresztül, majd a tanker letért az útvonaláról az Ománi-öbölben, és Irán felé haladt. 

A The Associated Press által pénteken elemzett repüléskövetési adatok szerint 

egy amerikai haditengerészeti MQ–4C Triton típusú drón órákon át körözött a térség felett a lefoglalás idején.

MQ-4C Triton drón
MQ–4C Triton drón
Fotó: LAC MICHAEL GREEN/AUSTRALIAN DEPARTMENT OF DEFENCE

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága, amely Washington közel-keleti, közép- és dél-ázsiai katonai jelenlétét irányítja, pénteki közleményében azt írta, hogy tisztában vannak a Talarával kapcsolatos incidenssel, és aktívan figyelik a helyzetet.

A kereskedelmi hajók nagyrészt akadálytalan áthaladásra és kereskedelemre jogosultak a nyílt tengeren

 – közölték, anélkül hogy felelőst neveztek volna meg. Ez az első ilyen jellegű feltartóztatás az iráni erők részéről a Hormuzi-szorosban több mint egy év óta. 

2024 júliusában az IRGC lefoglalt egy Togo zászlója alatt közlekedő, az Egyesült Arab Emírségek által üzemeltetett tartályhajót, mintegy 113 kilométerre Irán Búsehr kikötőjétől délnyugatra, egy olyan műveletben, amelyről azt állította, hogy bírósági utasítás alapján hajtották végre, mivel a hajó rendszeresen üzemanyag-csempészetben vett részt.

 

Borítókép: Az IRGC katonái (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

