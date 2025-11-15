Egy hajó, amelynek nyoma veszett: mi történt a Talarával?

Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) megerősítette a nyugati hírszerzési jelentéseket, amelyek szerint feltartóztattak egy Cipruson bejegyzett tartályhajót, amely áthaladt a Hormuzi-szoroson. A Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő Talara nevű hajót péntek reggel foglalták le, miközben 30 000 tonna petrolkémiai anyagot szállított – írja az Al Jazeera.

Mi történt a Talarával?

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto

A művelet a jogi előírásoknak megfelelően, az Iráni Iszlám Köztársaság nemzeti érdekeinek és erőforrásainak védelme érdekében, valamint az igazságszolgáltatási hatóságok utasítására sikeresen megvalósult

– mondta az IRGC szóvivője, azzal vádolva a hajót, hogy jogsértést követett el az engedély nélküli rakomány szállításával.

Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjának egy meg nem nevezett tisztviselője a médiának nyilatkozva elmondta, hogy az IRGC elfogta a hajót és több nyugati hírszerző ügynökség is megerősítette a jelentést. A Talarát, amelyet a ciprusi Columbia hajózási vállalat üzemeltet, az Egyesült Arab Emírségek egyik kikötőjéből indították útnak Szingapúr felé.

A vállalat közölte, hogy elvesztette a kapcsolatot a hajóval, és hozzátette, hogy együttműködik a tengeri biztonsági ügynökségekkel és a hajó tulajdonosával, miközben a legfontosabbnak a legénység biztonságát tartja.

Azt is elmondták, hogy a rakomány magas kéntartalmú gázolaj volt, amelyet többek között tengeri hajók üzemanyagaként használnak.