Új DPK jött létre: elindult a digitális nemzedékek új közössége

– Megalapítottuk a Gen:D DPK-t, a digitális nemzedékek új közösségét – jelentette be Gulyás Gergely Kristóf.

Gulyás Gergely Kristóf (Forrás: Facebook)

A Fidesz fővárosi képviselője ismertette céljaikat, amelyek közt

a digitális generáció online és offline összekötése és a valódi párbeszédnek való tér felkínálása is szerepel.

A politikus ennek módját is ismertette: „Vitákkal, találkozásokkal, közösségi programokkal. Nemcsak a képernyőn, hanem az egyetemeken, a középiskolákban, a tereken és a kultúrházakban is. Ezért jött létre a Gen:D” – húzta alá. Szerinte szükség van egy helyre, ahol a digitális nemzedék nemcsak beszél, hanem értelmes vitákon keresztül közösséget épít.

Az alapító tagok közt megtalálhatóak politikai influenszerek, előadóművészek és Fidelitas-tagok is.