Új DPK jött létre: elindult a digitális nemzedékek új közössége

Nemcsak a képernyőn, hanem az egyetemeken, a középiskolákban, a tereken, a kultúrházakban is jelen lesz a most indult a Gen:D Digitális Polgári Kör.

2025. 11. 15.
– Megalapítottuk a Gen:D DPK-t, a digitális nemzedékek új közösségét – jelentette be Gulyás Gergely Kristóf. 

Gulyás Gergely Kristóf (Forrás: Facebook)

A Fidesz fővárosi képviselője ismertette céljaikat, amelyek közt 

a digitális generáció online és offline összekötése és a valódi párbeszédnek való tér felkínálása is szerepel.

A politikus ennek módját is ismertette: „Vitákkal, találkozásokkal, közösségi programokkal. Nemcsak a képernyőn, hanem az egyetemeken, a középiskolákban, a tereken és a kultúrházakban is. Ezért jött létre a Gen:D” – húzta alá. Szerinte szükség van egy helyre, ahol a digitális nemzedék nemcsak beszél, hanem értelmes vitákon keresztül közösséget épít.

Az alapító tagok közt megtalálhatóak politikai influenszerek, előadóművészek és Fidelitas-tagok is. 


Borítókép: Az új DPK tagjai (Fotó: Facebook)
 

Google News
