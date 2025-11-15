üzemanyagRomániaárak

Nagy a baj „bezzeg-Romániában”, érdemes megnézni, mi történik az üzemanyagárakkal

Nem véletlenül alakult ki pánik a szomszédos országban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 17:26
Forrás: Pixabay
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pánikot okoz Romániában az orosz olajvállalatokat érintő amerikai szankciók közelgő határideje (november 21.), az üzemanyagárakat szinte naponta emelték október vége óta, és félő, hogy még nincs vége. A bukaresti kormány azzal nyugtatott, hogy nincs gond az üzemanyag-ellátással, a déli szomszéd, Bulgária a szankciók tekintetében sokkal rosszabb helyzetben van. Bulgária azonban hirtelen haladékot kapott a rendezésre. Hogy mennyire húsba vágó a kérdés keleti szomszédunkban, azt illusztrálja, hogy augusztus óta az éves infláció hajszál híján 10 százalék, és a román üzemanyagárak legutóbbi emelkedése ebben még nincs benne – írta a Világgazdaság.

A román üzemanyagárak egymást követően tízszer emelkedtek. Bogdan Ivan energiaügyi minisztert a parlamentben megkérdezték, előfordulhat-e, hogy a benzin és a dízel ára literenként 9 lejre emelkedik. A miniszter válasza ez volt:

– A versenytanácsnak és más intézményeknek kell dönteniük, elemezniük a helyzetet. Jelenleg nincs olyan objektív feltétel, amely indokolná az üzemanyagár növekedését a töltőállomásokon. Ezért az illetékes intézményeknek el kell végezniük ezeket az ellenőrzéseket, mert jelenleg – a hazai üzemanyag-termelés mellett – jelentős importtal is rendelkezünk, és nagyon világos képet látunk az üzemanyagpiacról. Nem vagyunk olyan helyzetben, mint például Bulgária, amely szinte 100 százalékban a Lukoil finomítótól függ.

Alig egy nappal később kiderült: hiba volt Bulgáriára hivatkozni. Az elemzők úgy becsülték, hogy legalább tíz százalékkal nőne az üzemanyag ára a kutaknál, ha bezárna a Lukoil kezében lévő Petrotel-finomító, és Romániának importra kellene támaszkodnia. Bogdan Ivan nem kívánt belemenni a részletekbe, annyit mondott, hogy Románia benzin- és dízelexportőr, és a piac úgy van felépítve, hogy „Romániában elegendő dízel és benzin van ahhoz, hogy ne indokoljon áremelést – ezt nagyon egyértelművé szeretném tenni”.

További részletek a Világgazdaság oldalán olvashatók

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.