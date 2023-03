Futballcsapatban lett résztulajdonos az NBA-sztár görög Szörny

A legújabb sztár a Milwaukee Bucks egyszeres bajnok, kétszeres alapszakasz-MVP kosárlabdázója, Janisz Adetokunbo, a Szörny becenévre hallgató görög kosaras a Nashvill SC tulajdonosi köréhez csatlakozott, és a példáját követte három testvére, Thanasszisz, Kosztasz és Alex is, akik szintén profi kosárlabdázók. Thanasszisz együtt játszik a Janisszal, Kosztasz pedig 2020-ban a Los Angeles Lakers tagjaként nyert bajnoki gyűrűt az NBA-ben.

– Édesapám profi labdarúgó volt, és ez volt az első sportág, amelybe beleszerettem Görögországban – mondta Janisz Adetokunbo. – Mindig is az volt az álmom, hogy saját focicsapatom legyen. Amikor a testvéreimmel felfedeztük a Nashville SC-t, tudtuk, hogy ez olyan város olyan csapata, amellyel szeretnénk foglalkozni. Nem is lehetnék izgatottabb, hogy csatlakozhatok a klubhoz, és alig várom, hogy hamarosan eljussak egy meccsre a Geodis Parkba!

A klub azt is bejelentette, hogy az NHL-sztár, Filip Forsberg, a Nashville Predators legendája és első számú góllövője is befektetett a klubba.

– Nashville a legjobb sportváros az országban, és rendkívül áldott vagyok, hogy most már két profi csapatunkkal is kapcsolatban lehetek – nyilatkozta Forsberg. – A városunk egy nagy család és egységes szurkolótábor, támogatjuk egymást a pályán és azon kívül is. A Nashville SC nagyszerű része a sportkultúránknak, és a tulajdonosi csoporthoz való csatlakozás olyan lehetőség volt, amelyet nem hagyhattam ki. A Liverpool szurkolójaként nőttem fel Svédországban, és most nagyon örülök, hogy egy másik futballcsapatnak is drukkolhatok.

És ezzel még nincsen vége, a Nashvill SC bejelentése szerint még várható több híresség befektetése, közük van Reese Witherspoon színésznő, a férje Jim Toth és az NFL sztárja, a Tennessee Titans amerikaifutball-védője, Derrick Henry is.

Borítókép: A két befektető sztár már mezt is kapott (Fotó: Facebook.com/Nashvill SC)