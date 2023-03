Kikaparták a gesztenyét a magyar címvédőnek az Euroligában

A Sopron Basket a kontinens elitsorozatának a címvédője, és felsejlett, hogy nem éli túl a csoportkört. Újabb vereség esetén ha a két spanyol csapat, a Perfumerias Avenida és Girona mérkőzését az előbbi otthonában az utóbbi nyeri meg, akkor a soproniak számára a vártnál jóval hamarabb ér véget az Euroliga, pedig 2018 óta egyszer sem hiányoztak a négyes döntőből, és az aranyérem mellett egy ezüstöt is fel tudnak mutatni – ez volt a helyzet a kezdés előtt. Természetesen több variáció is létezett, első már nem lehetett a magyar bajnok, de második igen, viszont mint láttuk, ki is eshetett.



Fotó: fiba.com

Az első negyedben nagyon sokáig csak Jelena Brooks tudta tartani a lépést a Schióval, rajta kívül senki sem talált az ellenfél gyűrűjébe, ráadásul az olaszok több támadó lepattanót szerezve éltek a második eséllyel. Turner Yvonne egy triplával, majd egy duplával segített Brooksnak, majd egy sajátos húzd meg, ereszd meg játék kezdődött el: a hazai csapat elhúzott hét-kilenc ponttal, majd a Sopron utolérte. A magyar bajnok védekezése a második negyedre sokat javult, ám támadásban rengeteg ki nem kényszerített hibát követett el, a dobóformája pedig kimondottan pocsék volt.

A nagyszünet előtt 27-27-et is mutatott az eredményjelző, ám a soproniak újra elügyetlenkedtek néhány akciót, így a forduláskor 36-29-re vezetett a Schio. Ekkor a a Perfumerias Avenida is vezetett kilenc ponttal, azaz a Sopron továbbjutásra állt, de csak a negyedik helyen, és ugye, hátravolt mindkét helyszínen egy félidő. Ez azonban nem a magyar csapaté volt. Eladott labdák, kimaradt könnyű dobások, amit az ellenfél jól használt ki, ráadásul a védekezés sem működött. A hazai csapat szép lassan elhúzott, a soproniaknál egész egyszerűen nem volt, aki pontot dobjon…

Fotó: fiba.com

Tízen felül állandósult a különbség, majd a negyedik negyedben ez felment húszon túlra is. Az tehát kiderült, hogy a Sopron önerőből nem tud továbbjutni, kellett hozzá a két spanyol meccsén a Girona veresége. Az utolsó negyednek nem volt jelentősége, ám

rossz volt látni, hogy a magyar bajnok mennyire szétesett mentálisan is, és címvédőhöz méltatlanul mennyire könnyen megadta magát. Nem akadt egyetlen kiemelkedő teljesítmény sem, és ennek csak súlyos vereség lehetett a vége, 81-50-re nyert a Schio.

Ennek ellenére a Sopron Basket éppen befért a négy továbbjutóba, mert a Perfumerias Avenida megtette azt a szívességet neki, hogy 74-66-ra legyőzte a Gironát. A magyar bajnok megúszta a kiesés szégyenét, de ezzel a formával és mentalitással esélye sem lehet a negyeddöntőben a világklasszisokkal megerősített Fenerbahce ellen.

A másik két magyar csapat, a Diósgyőr és Szekszárd már tét nélkül játszott az utolsó fordulóban, egyikük sem juthatott tovább, és mindketten vereséget szenvedtek.

Euroliga, csoportkör, 14. (utolsó forduló), A csoport: Szekszárd–Polkowicze (lengyel) 76-94 (20-25, 22-23, 14-20, 20-26), a Szekszárd a csoport 7. helyén végezve nem jutott tovább; B csoport: Basket Landes (francia)–DVTK Hun-Therm 72-63 (14-17, 12-11, 22-19, 24-16), Sopron Basket–Schio (olasz) 81-50 (21-16, 15-13, 27-15, 18-6), a csoport végeredménye: 1. Mersin 24, 2. Schio 24, 3. Perfumerias Avenida 23, 4. Sopron 22, 5. Girona 21, 6. DVTK Hun-Therm 20, 7. Basket Landes 18, 8. Mechelen 16.

Borítókép: A soproni Jelena Brooks csak az első negyedben tudott pontokat szerezni (Fotó: fiba.com)