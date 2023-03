Libabőrös lett válogatottunk újoncként parádézó kapusa a himnusz alatt

Elsőrangú védekezést produkált a magyar válogatott: az első negyedben kapott három emberhátrányos gól után a következő három negyedben összes három találatot engedélyezett a franciáknak. Az újonc Szakonyi Dániel remekelt a kaouban, ötméterest is fogott, így sima győzelemmel indult a zágrábi Világkupa-selejtező.

Magyarország–Franciaország 10-6 (2-3, 4-1, 1-1, 3-1); a magyar csapat gólszerzői: Vámos 3, Vigvári Vendel 2, Burián, Manhercz, Német, Angyal, Pohl 1-1.

Varga Zsolt szövetségi kapitány: – Azért azt nem mondanám, hogy jól játszottunk, a védekezés valóban stabil maradt végig, talán a góllövés működött kevésbé. Lassúnak láttam a játékunkat, lehet, ebben szerepet játszik az új labda, még meg kell szokni, de ez napról napra jobb lesz. Kicsit számítottam arra, hogy az első mérkőzés nem lesz annyira színvonalas; nyilván, vissza kell nézni a meccset videóról, milyen elemeken kell tovább dolgozni. Így is láttam már több dolgot, de a videó mutatja meg az igazán széles spektrumot, azaz most elemzünk, és haladunk tovább.

Vámos Márton, akit a meccs legjobbjának választottak: – Nagyon jó visszatérni a válogatottba, őszintén mondom, volt egy kis drukk is bennem. Örülök, hogy győzelemmel tudtunk hangolódni, de látni kell, hogy azért elég sok hibát vétettünk, mind védekezésben, mind emberelőnyben. Viszont megbeszéltük, hogy ezt a tornát az építkezésre használjuk, azaz meccsről meccsre tudunk fejlődni, és szerintem fogunk is épülni napról napra. Persze az a célunk, hogy kijussunk a szuperdöntőre, mindemellett szeretnénk fejlődni is, és úgy kvalifikálni. Boldog vagyok, hogy nyerni tudtunk, mégis, mondjuk úgy, ez a bemelegítés volt a következő mérkőzésre, mert az olaszok sokkal komolyabb szintet képviselnek, oda sokkal jobb játék kell, hogy győzni tudjunk.

Szakonyi Dániel, az első válogatott meccsét játszó kapus: – Ha valaki azt mondja, hogy kapus, és első válogatott meccs, azt én úgy képzelem el, hogyha nem is védek, akkor is nyer a csapat. Szerencsére, ez egy picit jobb forgatókönyv volt, védtem egynél többet, azaz többször találtak el, mint gondoltam... Nagyon örülök a négygólos különbségnek, hogy a csapat száz százalékosan odatette magát. Természetesen voltak kisebb-nagyobb hibák, szerintem ez mindig benne van a játékban, de azon vagyunk, hogy kiküszöböljük ezeket. Hogy mit éreztem a himnusz alatt? Teljes libabőr... Nyilván énekeltem a többiekkel együtt, szívre tett kézzel, kicsit el is érzékenyültem, viszont ez kellemesebb habitussal dobott be a meccsbe. Arra konkrétan nem emlékszem, hogy miként indult, védéssel vagy sem, de ez is segített abban, hogy ilyen jól sikerült az egész.

A zágrábi tornán a mieink legközelebb, pénteken a vb-ezüstérmes olaszokkal, majd sorrendben a japánokkal, az amerikaiakkal és az Európa-bajnok horvátokkal találkoznak. Mivel a sorozat döntőjének Los Angeles ad otthont, így az amerikaiak automatikusan továbbjutók, mellettük a két legjobb csapat szerepelhet a végjátékban.

A magyar válogatott további programja:

péntek: Magyarország–Olaszország 18.30

szombat: Magyarország–Japán 20.30

hétfő: Magyarország–Egyesült Államok 18.30

kedd: Magyarország–Horvátország 18.30

Borítókép: Szakonyi Dániel győztes meccsen debütált a vízilabdázók világkupa-selejtezőben (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)