Hiába próbált menekülni a betörő, ami a kerítés túloldalán fogadta, az elől senki nem tudott volna megszökni

Egy férfi próbált betörni egy gyulai csemegeüzletbe július 23-án, hajnalban, azonban a környéken lakók közül valaki fűrészelés hangjára ébredt, és azonnal hívta a rendőrséget. A zajok egy közeli pékség felől hallatszottak, ahol a betörő éppen az épületbe próbált bejutni – írja az Origó.

A betörő a kerítésen átugorva pont egy rendőr karjaiba zuhant

Fotó: Pexels.com

A rendőrök gyorsan megérkeztek a helyszínre, és körbevették az épületet, hogy megakadályozzák a szökést. Csak annyi látszott, hogy egy sötét ruhába öltözött férfi a szomszéd udvaron keresztül próbált kereket oldani, ám amikor átugrott egy kerítésen, éppen egy rendőrrel találta szembe magát, sőt egyenesen a karjaiba esett.

Betörő bukott le menekülés közben

Bár a 38 éves férfi az üzlet oldalát is megbontotta, de így sem sikerült bejutnia. A rendőrkapitányságra szállították, ahol beismerte, hogy az elmúlt két hónapban hat betörést követett el. Bevallotta, hogy május 10-én egy fagyizóba, majd egy zöldségeshez tört be Békéscsabán. Később egy kocsmát, valamint egy gyulai italozót is kifosztott, ahonnan készpénzt és italokat vitt el. Egyes helyszínekről csupán néhány ezer forintot, máshonnan közel 200 ezer forintnyi értéket zsákmányolt. Két olyan betörést is elismert, amelyekről a tulajdonosok nem tettek bejelentést.

A gyulai rendőrkapitányság lopás bűntette miatt eljárást indítottak ellene.

Nem volt igazán ügyes az a tolvaj sem, akit reggel ébresztő helyett a rendőrök keltettek fel. Dezodorokat ment lopni, de annyira elfáradt, hogy az üzlet padlóján aludt el.