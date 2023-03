Schwarzenegger segített a magát hányásig hajszoló magyar sportolón

Juhász Péter 47 indulóból ötödik lett a világ legerősebb tűzoltóinak versenyén az Arnold Classicon, de a legnagyobb elismerést Arnold Schwarzenegger adta neki, aki összeállt vele egy közös fotóra, pedig erre amúgy nem lett volna lehetőség, hiszen Colombusban mindenki rajta csüngött.

Schwarzenegger kíséretében helyet kapott egy magyar üzletember, Szedlacskó Ádám is, akinek a budapesti edzőtermében szokott gyúrni Schwarzenegger, amikor hazánkban időzik például egy forgatás miatt. Ő segített összehozni az értékes fotót Juhász Péter számára.

Juhász Péter Arnold Schwarzenegger elismerését is elnyerte Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

– Számomra ő az élet minden területén példakép – jelentette ki Schwarzeneggerről a mádi erős ember a Prémium Média & Sport Management szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. – Ritkán esik meg velem az ilyesmi, de az utolsó szám előtt már azon gondolkodtam, nem múlik rajta semmi, feladom a versenyt. Épp abban a pillanatban óriási ováció tört ki a pihenőben, Arnold ugyanis bejött hozzánk és mondott is egy rövid beszédet, majd leült a színpad szélén, hogy személyesen nézze meg az utolsó számot. Nem értem, mi történt velem, de mintha soha nem is lett volna rosszullét vagy oxigénhiány. Úgy álltam oda az utolsó számhoz, nem okozhatok csalódást, megmutatom, mit tud ez a magyar srác.

Juhász a 47 induló közül harmadik helyen jutott a 16 fős fináléba, majd ott óriási küzdelem árán az előkelő ötödik helyet szerezte meg. Mindezt úgy, hogy már a második számot követően hányásig hajszolta magát, és volt a versenynek olyan pontja, ahol kis híján el is ájult, így az utolsó versenyszám, a tűzcsappakolás előtt csak Schwarzenegger hatására folytatta.

– Odahaza is sokszor elmondjuk, mennyire segítőkész, jó társaság alkotja a sportágunk magját. Ez itt, talán azért is, mert mind tűzoltók vagyunk, hatványozottan igaz volt. Amikor rosszul lettem, egyből jött az egyik versenytársam kérdezni, mivel tud segíteni, hozzon-e vizet, bármit. Óriási élmény volt az egész, ahogyan az Arnolddal való személyes találkozás is – fogalmazott Juhász, aki főállásban a tiszaújvárosi tűzoltó-parancsnokságon dolgozik.

További szép magyar sikerek is születtek az Arnold Classicon, Bordás Dorina a női mezőny versenyében ezüst-, Deli Tamás a férfi középsúlyú (-95 kg) kategóriában aranyéremmel, így 2019 után ismét bajnoki övvel zárta a bothúzóversenyt.

Borítókép: Arnold Schwarzenegger és Juhász Péter az Arnold Classicon (Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt. )